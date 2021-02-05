Информация об iPhone SE третьего поколения от различных источников противоречивая, но большая часть авторитетных аналитиков склоняются к тому, что Apple задержит выпуск этого устройства до следующего года.
По данным аналитика JP Morgan Уильяма Янга, iPhone SE третьего поколения не будет выпущен в 2021 году, а выйдет лишь через год. К такому выводу он пришёл, проанализировав цепь поставок электронных компонентов — Apple не заказывает у поставщиков запчасти для сборки этого устройства.
Янг полагает, что iPhone SE 3 сохранит дизайн предшественника, но получит обновлённый процессор (вероятнее всего Apple A14 Bionic или ещё более новую модель, которая будет готова к тому моменту). Цена скорее всего останется прежней, Apple не станет её увеличивать, ведь iPhone SE позиционируется как линейка смартфонов средней ценовой категории.
Ранее известный аналитик Минг-Чи Куо говорил, что не стоит ждать появления iPhone SE 3 в первом и втором квартале 2021 года, но это не означает, что Apple может выпустить этот смартфон во второй половине года. У японского блога Mac Otakara другие данные: его источники считают, что в апреле Apple выпустит новую модель iPhone SE и AirPods Pro второго поколения.
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В году 22-23 (скорее в 23), выйдет новый се с обновленным дизайном, потому что выпускать тоже самое но с новым процессором можно, но потребитель не купит, так как а13 будет работать нормально и стоить се с процессом а13 будет дешевле)