Продолжают появляться новые слухи об Apple Car. Kia, которая является дочерней компанией Hyundai Group, обратилась к потенциальным партнерам по поводу плана сборки автономного автомобиля купертиновцев на своем заводе в Вест-Поинте, штат Джорджия. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Сообщается, что предложение предполагает многомиллиардные инвестиции. Ранее Hyundai и Apple обсуждали сделку с упоминанием суммы более 3 миллиардов долларов, в рамках которой Kia начнет производство автомобилей под брендом технологического гиганта из Купертино в 2024 году. Соглашение подразумевает сборку до 100 000 авто в первый год на заводе в Джорджии.
Помимо этого, Bloomberg сообщает, что Apple ведет переговоры с шестью японскими автопроизводителями по поводу партнерских отношений в области поставок комплектующих. Honda и Mazda заявили, что не могут комментировать эту информацию. Nissan отказалась от комментариев, а в Mitsubishi сообщили, что с ними Apple не связывалась.
Старший аналитик Bloomberg Тацуо Йошида рассказал, что японским автопроизводителям не до работы с Apple, поскольку они зачастую слишком заняты собственными разработками, производством, продажами и обслуживанием клиентов. По его словам, только у Nissan или Mitsubishi «не такая плотная занятость», поэтому они могут согласиться.
Многочисленные слухи по поводу Apple Car появляются в течение нескольких недель. Большинство информации указывает, что компания нацелена на выпуск автомобиля в 2024 году. Тем не менее эти сроки всё еще могут быть перенесены, поскольку разработка находится на начальном этапе. Напомним, издание Bloomberg недавно заявляло, что Apple Car будет готов к запуску не раньше, чем через пять — семь лет. Аналитик Минг-Чи Куо прогнозирует выпуск автомобиля в 2025 году.
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Хаджа Насредин взялся обучать осла падишаха грамоте. За 10 лет по приказу самого падишаха.. А когда у него спросили, зачем тебе это и почему такой долгий срок, он ответил, что через 10 лет либо ишак сдохнет, либо падишах помрет...
вспомнилось...)