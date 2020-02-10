



10 февраля прошла очередная церемония вручения «Оскаров». Награду за лучший адаптированный сценарий получил Тайка Вайтити (режиссёр «Тор: Рагнарёк») за работу на «Кроликом Джоджо».



В своём интервью Вайтити обрушился с критикой на компанию Apple. По его словам, MacBook очень мучительно использовать для написания сценариев из-за проблем с клавиатурой.





Apple нужно исправить эти клавиатуры. На них невозможно набирать текст, они ужасны. Настолько, что я хочу вернуться на ПК. Клавиатуры на ПК гораздо лучше реагируют на пальцы. Поднимите руки, ещё используется ПК? Вы понимаете, о чём я говорю. Их клавиатуры намного лучше. А клавиатуры Apple ужасны.

Вайтити рассказал, что из-за работы с большим объёмом текстов у него начал развиваться синдром профессиональной перегрузки и появились боли в сухожилии, которое идёт от предплечья к большому пальцу. Он связывает это с неудобством набора текста на MacBook. Вайтити обратился к Гильдии сценаристов США с просьбой повлиять на компанию Apple, чтобы та сделала клавиатуру в своих ноутбуках более удобной.По всей видимости, Вайтити пользовался старым макбуком. В новых моделях вместо «бабочки» с небольшим ходом клавиш используется механизм «ножницы» с традиционной конструкцией как у большинства ноутбуков с Windows.





