«Эта технология была создана на основе отзывов пользователей смартфонов и желания создать более четкие и яркие изображения, особенно в режиме ночной съемки. Новая серия в линейке смартфонов TECNO CAMON приблизит нас к цели предоставить возможность потребителям делать фотографии уровня DSLR (цифровая однообъективная зеркальная камера)», — рассказал глава отдела научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Samsung Пан Сюэбао.

«Линейка смартфонов TECNO CAMON всегда была нацелена на то, чтобы обеспечить наших пользователей высокотехнологичной камерой. Использование модуля RGBW расширит ее возможности и позволит новой 19 серии соответствовать самым высоким требованиям современных покупателей. Новая камера подчеркнет натуральные черты лица человека и цвета, добавляя снимкам эстетики», — поделился старший менеджер по продукту TECNO Лео Ли.







Во время Всемирного мобильного конгресса (MWC 2022), компания TECNO Mobile объявила о том, что первый модуль изображения Samsung с матрицей RGBW появится в линейке камерофонов TECNO CAMON 19-й серии.Эта новая технология разработана совместно с Samsung, и включает в себя добавление белого субпикселя к существующим универсальным конфигурациям RGB на смартфонах, становясь частью матрицы ISOCELL RGBW.Технология RGBW (сокращённо от красный, зеленый, голубой, белый), разработанная совместно с компанией Samsung, станет важным изменением в работе камер смартфонов, приближая качество снимков к профессиональным фотокамерам, особенно в условиях низкой освещенности. RGBW станет частью решения 64-мегапиксельной модуля камеры и увеличит светопередачу датчика CMOS. Таким образом значительно улучшится качество изображения и детализация фотографии, что никак не отразится на общей контрастности картинки.По сравнению с привычной матрицей RGGB (сокращённо от красный, зеленый, зеленый, голубой), RGBW обладает более корректной цветопередачей за счет добавления белого субпикселя (W), который чувствителен к свету, но при этом не искажает остальные цвета, а наоборот усиливает их насыщенность.О сроках появления TECNO CAMON 19 будет сообщено дополнительно.