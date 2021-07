Международный бренд смартфонов TECNO Mobile официально объявил о сотрудничестве с популярной мобильной игрой FREE FIRE на российском рынке для демонстрации уникальных игровых возможностей нового смартфона POVA 2. Партнерство коснется не только непосредственной предустановки игры на устройства, но и организации совместных исследований и разработок мощного игрового движка ET с последующей серией промо кампаний.Партнерство TECNO и FREE FIRE было приурочено к выходу POVA 2 в России. Благодаря последним совместным разработкам научно-исследовательской группы TECNO POVA и FREE FIRE, движок ET Engine был улучшен для максимального предотвращения технических проблем во время игры. Ключевые изменения были направлены на ускорение центрального процессора, снижение нагрузки на вычисления графического процессора, ускорение обработки игровых пакетов на сетевом уровне и сокращение сканирования состояния памяти. В результате механизм ET Engine экономит энергопотребление смартфона за счет своевременной оптимизации вычислительных ресурсов CPU и GPU. Это помогает продлить не только срок службы батареи, но увеличить общую производительность смартфона.На экране смартфона движок ET адаптивно оптимизирует картинки для устранения чувства головокружения, поэтому теперь игроки смогут лучше прицеливаться во время игрового процесса. Кроме того, разработано оперативное сенсорное управление с миллисекундными откликами для улучшения прохождения игры и совершения более быстрых маневров.Вместе с тем POVA 2 демонстрирует функции и инновации, способные удивить даже самых требовательных пользователей. Смартфон оснащен 6,9-дюймовым экраном 1080P FHD, поэтому каждый сможет насладиться просмотром видео и играми на его без преувеличения огромном дисплее. Устройство укомплектовано сверхбольшим аккумулятором на 7000 мАч и быстрым зарядным устройством мощностью 18 Вт, которые избавляют пользователя от внезапной разрядки аккумулятора. Такого объема батареи хватит на 23,33 часа непрерывной игры или 23,41 часа просмотра видео.POVA 2 также оснащен 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, что позволит хранить в нем примерно 200 видео, или 300 игр, или 30 000 фотографий.FREE FIRE — это одна из самых популярных скачиваемых мобильных игр во всем мире в жанре «action shooter». Подтверждением такой массовой востребованности стала завоеванная ею награда «Лучшая популярная игра» от Google Play Store в 2019 году. Кроме того, в прошлом году FREE FIRE даже установила рекорд с более чем 80 миллионами активных пользователей по всему миру в день. В России эта игра имеет огромное количество фанатов, а смартфон TECNO POVA 2 позиционируется как «идеальный игровой смартфон» благодаря мощному движку ET Engine, позволяющему полностью погрузиться в игровой процесс. Поэтому неудивительно, что это стало определяющим и логичным фактором сотрудничества двух известных компаний.