TECNO Camon 17P

В самый разгар этого жаркого лета компания TECNO представила свою новинку — смартфон CAMON 17P. Устройство получило большой и яркий дисплей, «умную» квадрокамеру на 64 МП, а также производительный процессор MediaTek Helio G85. Мы тестировали гаджет в течение двух недель и готовы поделиться своими впечатлениями.

История компании TECNO начинается в 2006 году в Гонконге. В 2018-м производитель официально запустил продажи своих устройств в РФ и Украине. TECNO придерживается принципа переноса возможностей смартфонов премиум-класса в доступный сегмент. Начиная с 2016 года компания выступает в качестве официального спонсора футбольного клуба «Манчестер Сити», а в рекламных активностях модели CAMON 17P принял участие голивудский актер Крис Эванс, который может быть вам известен по роли Капитана Америки из киновселенной Marvel.

Дизайн CAMON 17P

TECNO Camon 17P

Новинка доступна в трех цветовых решениях: морозный серебряный, черный магнит и хвойно-зеленый. У нас на обзоре побывал последний вариант. Смотрится такой цвет очень необычно в отличие от других. На спинке в левом нижнем углу расположен тесненный логотип TECNO CAMON, который всячески переливается в солнечных лучах.

TECNO Camon 17P

На левой грани размещен лоток для симки, на правой — кнопки регулировки громкости и клавиша питания со встроенным сканером отпечатка пальцев. На нижнем торце слева направо: 3,5 мм аудиоразъем, отверстие микрофона, порт USB-C и динамик.

Модуль камеры смотрится компактно по актуальным мерками за счет вертикального расположения объективов. Выступ у камерной системы не очень большой, а если надеть комплектный чехол, то он и вовсе станет незаметен. Несмотря на довольно массивный 6,8-дюймовый дисплей смартфон удобно располагается в руке.
Благодаря матовой поверхности задней крышки смартфон не собирает отпечатков пальцев. Это несомненный плюс на фоне глянцевых конкурентов, которых спустя несколько часов использования уже хочется протереть салфеткой.

В целом конструкция TECNO CAMON 17P производит положительные впечатления. Все элементы находятся на своих местах, а у клавиш в меру упругий ход с очень приятным кликом.

Дисплей

TECNO Camon 17P

CAMON 17P оборудован массивным дисплеем с диагональю 6,8 дюйма и S-IPS матрицей. Разрешение экрана составляет FHD+ (1080 х 2460) с плотностью пикселей 395 ppi. В верхней его части по центру разместилось отверстие фронтальной камеры, а в правом верхнем углу ободка — светодиодная вспышка для селфи в условиях с плохим освещением.

TECNO Camon 17P

Соотношение экрана к фронтальной поверхности смартфона составляет 82 процента, а показатель его яркости — 500 нит. Дисплей хорошо себя демонстрирует в помещении и на улице. Картинка в меру плавная с естественной и точной цветопередачей. Имеется поддержка функции адаптивной регулировки, подстраивающей уровень яркости в зависимости от окружающих условий.

Производительность

TECNO Camon 17P

Смартфон работает под управлением процессора MediaTek Helio G85. Это восьмиядерный чип с графикой Mali-G52 MC2. TECNO CAMON 17P доступен в двух вариантах памяти: 6/128 и 4/128 ГБ. Мы тестировали вариант в максимальной комплектации. Стоит отметить, что объем накопителя можно дополнительно расширить с помощью карт microSD до 256 ГБ. Для бесконтактной оплаты имеется модуль NFC.

TECNO Camon 17P

В бенчмарках Geekbench и AnTuTu смартфон набирает 1350 (Multi-Core) и 253 552 баллов соответственно. Прямо из коробки устройство работает на Android 11 с оболочкой HiOS. Интерфейс приятный и плавный, за время тестирования каких-либо подлагиваний и прочих проблем в производительности мы не заметили. В целом оболочка очень достойная и без излишеств, но в то же время с умеренным уровнем кастомизации. В большинстве случаев она очень сильно напоминает чистый Android.

TECNO Camon 17P

В актуальной версии оболочки HiOS под номером 7.6 есть несколько интересных функций:
  • Функция копирования телефона (Phone Cloner): позволяет очень быстро перенести данные буквально в одно касание с вашего старого смартфона, даже при условии очень медленного мобильного соединения.
  • Корректировка документов: автоматически выравнивает документы на фотографиях. Для этого используется коррекция перспективы и технология определения границ страниц.
  • Видеосюжеты: позволяет создавать интересные видеоролики из фотографий. Всё что для этого нужно — просто выбрать нужные снимки в галерее.
  • Защита от подглядывания: эта функция предназначена для затруднения обзора экрана телефона таким образом, чтобы посторонним было тяжело подглядывать через плечо за тем, как вы общаетесь или просто пользуетесь смартфонов в общественных местах.
  • Сейф 2.0: позволяет скрывать ваши приложения соцсетей, а также зашифровывать и скрывать ваши личные фотографии.

Камера

TECNO Camon 17P

Модуль камеры TECNO CAMON 17P состоит из четырех объективов: макро 2 МП, основной 64 МП, сенсор для боке 2 МП и датчик с поддержкой искусственного интеллекта. Большинство актуальных моделей могут выдавать хорошую картинку при дневном освещении. Поэтому следуя нашим традициям мы поснимали в сложном освещении: контрастные перепады, контровой свет и съемки в помещении.
В большинстве случаев CAMON 17P выдает сочную картинку с приятной и естественной цветопередачей. Все снимки с высоким уровнем детализации и приемлемым динамическим диапазоном без сильных искажений.
Макро

С портретным режимом, если выбрать необычную сцену освещения, можно добиться интересных результатов. Видео записывается в разрешении 2K.
Что касается фронтальной камеры, её разрешение составляет 16 МП. Снимки получаются качественными, а в портретном режим фон довольно точно отделяется от переднего плана.

Селфи

Помимо этого в приложении камеры есть несколько интересных режимов. Например, «Пленка» позволяет создавать ролики по шаблону, всего их шесть: «Спорт», «Вечеринка», «Состояние», «Путешествие», «Семья» и «Улица». Нужно следовать инструкциям и записать несколько коротких сюжетов, которые потом будут смонтированы в ролик с различными переходами.
Ночной режим

Автономность

TECNO Camon 17P

TECNO CAMON 17P оснащается аккумулятором с ёмкостью 5000 мАч. В обычном умеренном сценарии повседневного использования полностью заряженной батареи хватает на полтора дня. При желании это показатель можно растянуть и до двух, но придется пожертвовать яркостью экрана и другими удобными штуками. Сразу стоит отметить, что интенсивный гейминг может значительно просадить этот показатель.

Комплектация

TECNO Camon 17P

Отдельное преимущество CAMON 17P — его комплектация. Компания TECNO решила не идти на поводу у конкурентов и положила в коробку со смартфоном: защитную пленку, прозрачный чехол, кабель USB-C и быстрый адаптер питания с мощностью 18 Вт. Всё это в упаковке из плотного картона белого цвета.

Технические характеристики
  • Процессор: MediaTek Helio G85
  • Экран: 6,8" FHD+
  • Память: 6/128 или 4/128 ГБ
  • Камера: квадрокамера с основным датчиком на 64 МП и фронталка на 16 Мп
  • Аккумулятор: 5000 мАч
  • Габариты: 168,67 x 76,44 x 8,82 мм

Итоги
Стоимость TECNO CAMON 17P в базовой комплектации памяти начинается от 15 999 рублей. За этот ценник вы получаете смартфон с крупным экраном и хорошей цветопередачей, достойную камеру, которая способна выдавать сочный результат, и внушительный показатель автономной работы. А еще смело прибавьте к этому запас производительности восьмиядерного процессора MediaTek Helio G85.

Качественная новинка в доступном сегменте — это всегда довольно яркое событие. CAMON 17P демонстрирует, что в этой категории устройств можно удивлять результатами флагманского уровня.


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