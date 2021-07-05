В самый разгар этого жаркого лета компания TECNO представила свою новинку — смартфон CAMON 17P. Устройство получило большой и яркий дисплей, «умную» квадрокамеру на 64 МП, а также производительный процессор MediaTek Helio G85. Мы тестировали гаджет в течение двух недель и готовы поделиться своими впечатлениями.
История компании TECNO начинается в 2006 году в Гонконге. В 2018-м производитель официально запустил продажи своих устройств в РФ и Украине. TECNO придерживается принципа переноса возможностей смартфонов премиум-класса в доступный сегмент. Начиная с 2016 года компания выступает в качестве официального спонсора футбольного клуба «Манчестер Сити», а в рекламных активностях модели CAMON 17P принял участие голивудский актер Крис Эванс, который может быть вам известен по роли Капитана Америки из киновселенной Marvel.
Дизайн CAMON 17P
Новинка доступна в трех цветовых решениях: морозный серебряный, черный магнит и хвойно-зеленый. У нас на обзоре побывал последний вариант. Смотрится такой цвет очень необычно в отличие от других. На спинке в левом нижнем углу расположен тесненный логотип TECNO CAMON, который всячески переливается в солнечных лучах.
На левой грани размещен лоток для симки, на правой — кнопки регулировки громкости и клавиша питания со встроенным сканером отпечатка пальцев. На нижнем торце слева направо: 3,5 мм аудиоразъем, отверстие микрофона, порт USB-C и динамик.
Модуль камеры смотрится компактно по актуальным мерками за счет вертикального расположения объективов. Выступ у камерной системы не очень большой, а если надеть комплектный чехол, то он и вовсе станет незаметен. Несмотря на довольно массивный 6,8-дюймовый дисплей смартфон удобно располагается в руке.
В целом конструкция TECNO CAMON 17P производит положительные впечатления. Все элементы находятся на своих местах, а у клавиш в меру упругий ход с очень приятным кликом.
Дисплей
CAMON 17P оборудован массивным дисплеем с диагональю 6,8 дюйма и S-IPS матрицей. Разрешение экрана составляет FHD+ (1080 х 2460) с плотностью пикселей 395 ppi. В верхней его части по центру разместилось отверстие фронтальной камеры, а в правом верхнем углу ободка — светодиодная вспышка для селфи в условиях с плохим освещением.
Соотношение экрана к фронтальной поверхности смартфона составляет 82 процента, а показатель его яркости — 500 нит. Дисплей хорошо себя демонстрирует в помещении и на улице. Картинка в меру плавная с естественной и точной цветопередачей. Имеется поддержка функции адаптивной регулировки, подстраивающей уровень яркости в зависимости от окружающих условий.
Производительность
Смартфон работает под управлением процессора MediaTek Helio G85. Это восьмиядерный чип с графикой Mali-G52 MC2. TECNO CAMON 17P доступен в двух вариантах памяти: 6/128 и 4/128 ГБ. Мы тестировали вариант в максимальной комплектации. Стоит отметить, что объем накопителя можно дополнительно расширить с помощью карт microSD до 256 ГБ. Для бесконтактной оплаты имеется модуль NFC.
В бенчмарках Geekbench и AnTuTu смартфон набирает 1350 (Multi-Core) и 253 552 баллов соответственно. Прямо из коробки устройство работает на Android 11 с оболочкой HiOS. Интерфейс приятный и плавный, за время тестирования каких-либо подлагиваний и прочих проблем в производительности мы не заметили. В целом оболочка очень достойная и без излишеств, но в то же время с умеренным уровнем кастомизации. В большинстве случаев она очень сильно напоминает чистый Android.
В актуальной версии оболочки HiOS под номером 7.6 есть несколько интересных функций:
- Функция копирования телефона (Phone Cloner): позволяет очень быстро перенести данные буквально в одно касание с вашего старого смартфона, даже при условии очень медленного мобильного соединения.
- Корректировка документов: автоматически выравнивает документы на фотографиях. Для этого используется коррекция перспективы и технология определения границ страниц.
- Видеосюжеты: позволяет создавать интересные видеоролики из фотографий. Всё что для этого нужно — просто выбрать нужные снимки в галерее.
- Защита от подглядывания: эта функция предназначена для затруднения обзора экрана телефона таким образом, чтобы посторонним было тяжело подглядывать через плечо за тем, как вы общаетесь или просто пользуетесь смартфонов в общественных местах.
- Сейф 2.0: позволяет скрывать ваши приложения соцсетей, а также зашифровывать и скрывать ваши личные фотографии.
Камера
Модуль камеры TECNO CAMON 17P состоит из четырех объективов: макро 2 МП, основной 64 МП, сенсор для боке 2 МП и датчик с поддержкой искусственного интеллекта. Большинство актуальных моделей могут выдавать хорошую картинку при дневном освещении. Поэтому следуя нашим традициям мы поснимали в сложном освещении: контрастные перепады, контровой свет и съемки в помещении.
С портретным режимом, если выбрать необычную сцену освещения, можно добиться интересных результатов. Видео записывается в разрешении 2K.
Помимо этого в приложении камеры есть несколько интересных режимов. Например, «Пленка» позволяет создавать ролики по шаблону, всего их шесть: «Спорт», «Вечеринка», «Состояние», «Путешествие», «Семья» и «Улица». Нужно следовать инструкциям и записать несколько коротких сюжетов, которые потом будут смонтированы в ролик с различными переходами.
Автономность
TECNO CAMON 17P оснащается аккумулятором с ёмкостью 5000 мАч. В обычном умеренном сценарии повседневного использования полностью заряженной батареи хватает на полтора дня. При желании это показатель можно растянуть и до двух, но придется пожертвовать яркостью экрана и другими удобными штуками. Сразу стоит отметить, что интенсивный гейминг может значительно просадить этот показатель.
Комплектация
Отдельное преимущество CAMON 17P — его комплектация. Компания TECNO решила не идти на поводу у конкурентов и положила в коробку со смартфоном: защитную пленку, прозрачный чехол, кабель USB-C и быстрый адаптер питания с мощностью 18 Вт. Всё это в упаковке из плотного картона белого цвета.
Технические характеристики
- Процессор: MediaTek Helio G85
- Экран: 6,8" FHD+
- Память: 6/128 или 4/128 ГБ
- Камера: квадрокамера с основным датчиком на 64 МП и фронталка на 16 Мп
- Аккумулятор: 5000 мАч
- Габариты: 168,67 x 76,44 x 8,82 мм
Итоги
Качественная новинка в доступном сегменте — это всегда довольно яркое событие. CAMON 17P демонстрирует, что в этой категории устройств можно удивлять результатами флагманского уровня.
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