TECNO готовит к выпуску игровой смартфон POVA 3

Российский бренд TECNO представил смартфон POVA 3, ориентированный на геймеров. Эта модель наследует успешные решения по высокой производительности, которыми славится линейка POVA. Производительный процессор, дисплей с высокой частотой обновления и функция 4D Vibration позволят погрузиться в мир мобильных игр.Одна из главных особенностей смартфона POVA 3 — функция «четырехмерной вибрации» (4D Vibration). Ее обеспечивает специальный линейный двигатель, который работает в дополнительном измерении. 4D Vibration формирует мощный тактильный отклик, который погружает пользователя в игровую вселенную. Новый смартфон оснащен сдвоенными стереодинамиками и улучшенной игровой оболочкой Panther Game Engine 2.0. Усовершенствования позволят лучше ориентироваться в игровом пространстве и сократят время реакции, что благоприятно отразится на винрейте. Мощный процессор и яркий, дисплей с высокой частотой обновления дают возможность принимать решения и реализовывать их в игре без малейших задержек.Любители мобильных игр оценят возможность проводить более длительные сессии, которые обеспечивает мощная батарея POVA 3. При этом разработчики предусмотрели надежную защиту от перегрева устройства. Система охлаждения эффективно рассеивает тепло, что делает игровой процесс стабильным при напряженном и динамичном сценарии. Возможность POVA 3 дольше сохранять энергию батареи и система быстрой зарядки помогут продлить игровые сессии.Благодаря своему дизайну, POVA 3 выглядит высокотехнологично и современно. Яркой деталью стала вертикальная светодиодная полоса, похожая на светодиодную подсветку домашних игровых консолей, которая отсылает пользователей к высоким технологиям посткиберпанка.TECNO POVA 3 устанавливает новые ориентиры в своем сегменте, объединяет возможности игровой консоли и смартфона в одном устройстве. Любители мобильных игр смогут еще до премьеры узнать подробности о технических возможностях POVA 3. Информация будет опубликована в ближайшее время.