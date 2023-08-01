TECNO Pova 5 Pro с уникальным дизайном и RGB-подсветкой представлен официально

Новый среднебюджетный смартфон TECNO Pova 5 Pro может похвастаться фирменным дизайном Mecha с плоскими боковыми гранями и свежим чипом MediaTek Dimensity 6080, который пришёл на смену популярному Helio G99.Всю лицевую панель занимает большой 6,78-дюймовый LCD-дисплей с IPS-матрицей, разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 580 нит. Этого вполне достаточно для комфортной игры на смартфоне даже в солнечную погоду.Сзади расположены несколько светодиодных полос, которые могут светиться 9 цветами. Они используются для уведомлений, предупреждений о низком уровне заряда батареи и для внутриигровых действий.Там же находятся две камеры: основная на 50 Мп и датчик глубины на 2 Мп. Разрешение селфи-камеры — 16 Мп. На программном уровне девайс поддерживает одновременную съёмку с основного и фронтального модулей.Кроме того, в смартфоне есть стереодинамики с поддержкой Hi-Res и DTS, система охлаждения с паровой камерой, функция виртуального расширения оперативной памяти на 8 ГБ, а также аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощность 68 Вт.TECNO Pova 5 Pro поступит в продажу в ближайшее время по цене ~$200 за версию с 8/256 ГБ памяти.