TECNO Pova 5 Pro с уникальным дизайном и RGB-подсветкой представлен официально

Фархад
TECNO Pova 5 Pro

Новый среднебюджетный смартфон TECNO Pova 5 Pro может похвастаться фирменным дизайном Mecha с плоскими боковыми гранями и свежим чипом MediaTek Dimensity 6080, который пришёл на смену популярному Helio G99.

TECNO Pova 5 Pro

Всю лицевую панель занимает большой 6,78-дюймовый LCD-дисплей с IPS-матрицей, разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 580 нит. Этого вполне достаточно для комфортной игры на смартфоне даже в солнечную погоду.

Сзади расположены несколько светодиодных полос, которые могут светиться 9 цветами. Они используются для уведомлений, предупреждений о низком уровне заряда батареи и  для внутриигровых действий.

TECNO Pova 5 Pro

Там же находятся две камеры: основная на 50 Мп и датчик глубины на 2 Мп. Разрешение селфи-камеры — 16 Мп. На программном уровне девайс поддерживает одновременную съёмку с основного и фронтального модулей. 

Кроме того, в смартфоне есть стереодинамики с поддержкой Hi-Res и DTS, система охлаждения с паровой камерой, функция виртуального расширения оперативной памяти на 8 ГБ, а также аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощность 68 Вт.

TECNO Pova 5 Pro

TECNO Pova 5 Pro поступит в продажу в ближайшее время по цене ~$200 за версию с 8/256 ГБ памяти.
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
GSM Arena
Cсылки по теме:
Обзор TECNO Spark Go 2023: доступный смартфон с ярким дизайном и большим дисплеем
Tecno разрабатывает уникальный смартфон-хамелеон, который меняет цвет корпуса
Обзор TECNO PHANTOM X2: уверенный шаг во флагманский уровень

Рекомендации

Рекомендации

В России перестали покупать смартфоны Samsung. Теперь ценятся совсем другие бренды
У телевизоров из Китая по соблазнительным ценам обнаружилась неожиданная проблема
Realme окирпичивает смартфоны в России. Как обезопасить себя?
Названы смартфоны Samsung, для которых обновление до Android 14 станет последним

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии