Tecno разрабатывает уникальный смартфон-хамелеон, который меняет цвет корпуса

Окрас гаджета можно будет менять самостоятельно, выбрав из 1600 цветов. При этом задняя панель не имеет дисплея, а покрыта специальным светоотражающим материалом.Об этом компания рассказала на международной выставке MWC 2023, которая стартовала в Барселоне. Chameleon Coloring Technology, позволит изменять цвет задней панели смартфона «одним касанием». Производитель заявляет, что технология не подразумевает использование дополнительного дисплея или других элементов излучающих свет. Задать расцветку можно будет благодаря сетке из субмикронных призматических элементов, которые преломляют свет с различными длинами волн, создавая широкий спектр цветов.Призматической сеткой можно управлять через приложение, которое дает выбрать один из 1600 различных цветов или настроить автоматическую смену оттенков. Также технологию можно научить реагировать на смену музыки, поступление уведомлений или отображать состояние аккумулятора. Переключение цветов будет происходить моментально — за 0,03 секунды и по расчётам компании, должно выдержать до 2 миллионов изменений. Tecno сообщает, что Chameleon Coloring Technology очень экономна в плане потребления энергии: для 100 изменений сравнимы с просмотром 5-минутного видеоролика с YouTube. Однако на данный момент это всего лишь концепт и когда цветные чудо-смартфоны поступят в продажу — неизвестно.