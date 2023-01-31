Обзор TECNO PHANTOM X2: уверенный шаг во флагманский уровень

Смартфоны TECNO хорошо зарекомендовали себя в доступном и среднем ценовых диапазонах. Бренд решил попробовать применить свою уникальную возможность сочетать отличный набор характеристик с вменяемой стоимостью во флагманском сегменте. Прямо под конец 2022 года были представлены PHANTOM X2 и X2 Pro. Мы протестировали младшую модель и теперь готовы поделиться впечатлениями.
Дизайн и комплектацияВстречают по одежке — поэтому и начать стоит с комплекта поставки. С ним у бренда TECNO, уже по традиции, всё в полном порядке. В комплекте со смартфоном идёт достойный чехол, и это не просто дешевый кусок силикона. Он изготовлен из экокожи, а вокруг отверстия под основную камеру имеется откидная подставка — очень удобно для просмотра видео. Также не обошлось без зарядного адаптера, а на экран наклеена заводская пленка.
Спинку TECNO PHANTOM X2 покрывает приятная текстура. Она матовая и слегка шероховатая. Аккуратная форма смартфона получила уточненный силуэт благодаря использованию фронтальной и задней панелей с изогнутыми боковыми гранями. За счет этого решения гаджет приятно сидит в руке — края не впиваются в ладонь.
На задней панели в нижней части по центру нанесено название модели голографическим методом. Оно кажется объемным под различными углами обзора. В верхней части по центру разместился довольно заметный блок основной камеры. Как минимум, на фоне конкурентов такой дизайн площадки с объективами смотрится свежо и необычно.
Грани PHANTOM X2 изготовлены из алюминия — этот элемент конструкции добавляет приятных тактильных ощущений. Все физические кнопки разместились на правой стороне.
Верхний и нижней торцы — плоские, это добавляет формам строгости. На верхнем расположено отверстие дополнительного микрофона, а на нижнем — лоток для сим-карты, отверстие основного микрофона, порт USB-С и решетка динамика.
В целом гаджет получился крупным и увесистым. Впрочем, к габаритам PHANTOM X2 быстро привыкаешь. Отдельно стоит отметить, что расцветка проявляет себя совершенно иначе под солнечным светом. Нет, в этом случае обошлось без, набивших оскомину, цветовых градиентов. Производитель применил интересный прием и под ярким светом спинка PHANTOM X2 начинает переливаться словно звездная пыль или алмазная крошка. Выглядит потрясающе.
Для защиты данных имеется сканер отпечатка пальца — он спрятался под экран. Этот очень отзывчивый оптический сенсор срабатывает быстро и без нареканий.
Дизайн и конструкция TECNO PHANTOM X2 произвели впечатления топового и надёжного устройства. У него тактильно приятные материалы и интересный силуэт.
ЭкранДисплей в PHANTOM X2 — то что нужно! Это 6,8-дюймовый AMOLED с частотой обновления 120 Гц (можно включить принудительно), плотностью пикселей 387 ppi и разрешением 2400 × 1080 точек (Full HD+). Защищает его прочное стекло Corning Gorilla Glass Victus.
Максимального запаса яркости экрана PHANTOM X2 хватает как в помещении, так и на улице под ярким солнцем. При этом дисплей не бликует и сохраняет читаемость и качество картинки даже при сильном отклонении угла обзора. А если вдруг кому-то не хватит базовой яркости, то в настройках имеется «Режим высокой яркости».
Что касается остальных настроек, их вполне достаточно для всех повседневных сценариев. Есть возможность менять цветопередачу, для этого предусмотрены пресеты «Яркие цвета» и «Оригинальный цвет», а также шкала цветовой температуры. Также имеется режим защиты зрения.
В целом экран TECNO PHANTOM X2 оставил приятные впечатления. У него хорошая контрастность, насыщенные оттенки и естественная цветопередача.
ПроизводительностьЗа производительность в смартфоне отвечает 8-ядерный чип MediaTek Dimensity 9000 5G, он выполнен по 4-нм техпроцессу. В SoC вошли: одно высокопроизводительное ядро Cortex-X2 с частотой 3,05 ГГц, три Cortex-A710 с частотой до 2,85 ГГц и четыре энергоэффективных Cortex-A510 с частотой 1,8 ГГц. Графическая подсистема — ARM Mali-G710 тактовой частотой 850 Гц. С памятью тоже всё в полном порядке: 8 ГБ ОЗУ LPDDR5 и накопитель UFS 3.1 на 256 ГБ. Объём оперативной памяти можно дополнительно нарастить до 5 ГБ за счет свободного места хранилища.
Нехватку производительности PHANTOM X2 не испытывает. В бенчмарке AnTuTu устройство набирает более 970 000 баллов. Операционка бегает шустро, интерфейс отзывчивый, а приложения запускаются быстро и без подлагиваний. Запаса мощности хватает для запуска всех самых тяжелых игр на максималках.
Из коробки смартфон работает на Android 12 с фирменной оболочкой HiOS 12. У неё приятный и лаконичный интерфейс. Есть все необходимые возможности, но при этом оболочка не перегружена чрезмерной функциональностью, от которой начинает «штормить» при возникновении многочисленных подсказок. Также имеется чип NFC, а это значит, что можно воспользоваться сервисами бесконтактной оплаты.
КамераВ систему основной камеры вошли три модуля:
- Основной на 64 МП со светосилой f/1,7, фазовым автофокусом и оптической стабилизацией.
- Ширик на 13 МП со светосилой f/2,2.
- 2-мегапиксельный вспомогательный модуль для эффекта боке.
При дневном освещении на основной и широкоугольный сенсор можно получить снимки с высоким уровнем детализации по всей области кадра. Отметим точный баланс белого и довольно естественную цветопередачу — это говорит о правильной настройки алгоритмов постобработки изображения. Ширик можно использовать для макросъемки. В таком сценарии получаются хорошо детализированные объекты по центру кадра, а вот по краям уровень резкости падает.
В основной камере стеклянная линза с высокой светопроницаемостью дополнена светочувствительным RGBW-модулем. Высокая светочувствительность камеры создает яркие и детализированные портреты в темное время суток.
Для ночных съемок также имеется специальный режим Super Night. Стоит похвалить его работу, поскольку снимки действительно передают ночь. Алгоритмы не стремятся превратить ночную сцену в поздний вечер.
Основная камера TECNO PHANTOM X2 способна записывать видео в разрешение 4K (3840 × 2160) с частотой 60 кадров в секунду. В таком режиме доступна только цифровая стабилизация. А вот для получения максимально плавного ролика лучше переключиться в разрешение Full HD с 30 кадрами в секунду.
Разрешение фронтальной камеры составляет 32 МП, а светосила — f/2,4. У неё есть своя вспышка и это не подсветка белым экраном. Её светодиод расположен над экраном слева от разговорного динамика. Селфи получаются хорошо детализированными с точной цветопередачей и выверенным балансом белого.
АвтономностьЗа автономную работу в TECNO PHANTOM X2 отвечает аккумулятор на 5160 мА·ч — это очень достойный запас на фоне конкурентов. При размеренном повседневном полную зарядку смартфона можно растянуть до 1,5 суток.
Есть поддержка быстрой зарядки мощностью 45 Вт (идет в комплекте). С ней устройство заряжается до 52% за 20 минут, а до 100% — за час.
Технические характеристики
- Доступные расцветки: серебристый лунный или звёздная пыль
- Габариты (ВxШxГ): 164,61 x 72,65 x 8,9 мм
- Процессор: MTK Dimensity 9000
- Экран: 6,8" AMOLED с частотой 120 Гц
- Память: 4/64, 4/128 или 8/256 ГБ
- Основная камера: 64 + 13 + 2 МП
- Фронтальная камера: 32 МП
- Аккумулятор: 5160 мА·ч
Выводы
У TECNO получился смартфон крепкого предфлагманского уровня. В достоинства PHANTOM X2 записываем качественную сборку, приятный дизайн, отличный экран, достойный запас производительности, хорошую камеру и внушительную автономность. Что касается недостатков, смартфон может показаться довольно крупным, нет возможности расширения накопителя с помощью карт-памяти, а также отсутствует защита от влаги.
Количество преимуществ доминирует над недостатками. Таким образом делаем вывод, что бренд TECNO в очередной раз сумел выжать максимум из заданной ценовой рамки. А нам остаётся дождаться на обзор его «старшего брата» — PHANTOM X2 Pro, чтобы сравнить эти два устройства.