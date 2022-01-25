С 24 января по 13 февраля 2022 года у партнеров TECNO Mobile доступны все актуальные модели бренда с приятными скидками.
Флагманский смартфон CAMON 18 Premier можно приобрести за 24 990 рублей. В этой модели сочетаются тройная камера с шарнирной стабилизацией Gimbal, 60-кратный гибридный зум (оптический 5Х и цифровой 12X), искусственный интеллект TAIVOS, улучшенный ночной и портретный режим съемки. AMOLED-дисплей 6,67” FHD+ (1080х2400) с частотой обновления 120 Гц и контрастностью 100000:1 сертифицирован TÜV Rheinland. Смартфон оснащен восьмиядерным процессором Helio G96 с тактовой частотой 2 ГГц (8 + 256 ГБ) и аккумулятором 4750 мАч с быстрой зарядкой с мощностью 33 Вт.
Также со скидкой можно приобрести смартфон CAMON 18P, его стоимость составляет 17 990 рублей. Тройная 48-Мп камера этой модели оснащена Gimbal-стабилизацией, датчиком глубины для создания эффекта боке и портретным модулем с фокусным расстоянием 50 мм. Смартфон работает на процессоре Helio G96 (8 + 128 ГБ) с IPS-экраном, обладающим разрешением FHD+ (1080x2460) и частотой обновления 120 Гц.
Младшая модель CAMON 18 можно приобрести за 15 990 рублей. Смартфон работает на процессоре Helio G88 (6+128 ГБ) с 6,8” FHD+ (1080x2460) разрешением IPS-экрана с поддержкой частоты обновления 90 Гц.
Все смартфоны линейки CAMON 18 поддерживают сети 4G LTE (2 SIM-карты), имеют встроенные модули Bluetooth 5.0, Wi-Fi 2,4/5 ГГц и NFC.
Смартфон для любителей игр POVA 2 можно приобрести за 14 990 рублей. Смартфон обладает дисплеем диагональю 6,9″ с разрешением FHD+ и повышенной до 180 Гц частотой дискретизации, а также 8-ядерным процессором Helio G85 (4 + 128 ГБ). Батарея смартфона обладает емкостью 7000 мАч.
Молодежный Spark 8P можно приобрести за 11 990 рублей. Отличительные особенности TECNO Spark 8P – эффектный внешний вид и новые возможности камер с искусственным интеллектом. Тройной модуль AI-камеры позволяет производить фотосъёмку с разрешением 50 Мп, создавать эффект боке и получать насыщенные фото- и видеокадры даже в условиях плохого освещения. Селфи-камера обладает разрешением 8 Мп, поддержкой фокусировки по глазам и функцией Beauty 4.0 и использует AI-алгоритмы, улучшая качество съемки в портретном режиме.
В рамках акции скидки действуют и на другие модели смартфонов Tecno 2021 года выпуска.
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Флагманский смартфон CAMON 18 Premier можно приобрести за 24 990 рублей. В этой модели сочетаются тройная камера с шарнирной стабилизацией Gimbal, 60-кратный гибридный зум (оптический 5Х и цифровой 12X), искусственный интеллект TAIVOS, улучшенный ночной и портретный режим съемки. AMOLED-дисплей 6,67” FHD+ (1080х2400) с частотой обновления 120 Гц и контрастностью 100000:1 сертифицирован TÜV Rheinland. Смартфон оснащен восьмиядерным процессором Helio G96 с тактовой частотой 2 ГГц (8 + 256 ГБ) и аккумулятором 4750 мАч с быстрой зарядкой с мощностью 33 Вт.
Также со скидкой можно приобрести смартфон CAMON 18P, его стоимость составляет 17 990 рублей. Тройная 48-Мп камера этой модели оснащена Gimbal-стабилизацией, датчиком глубины для создания эффекта боке и портретным модулем с фокусным расстоянием 50 мм. Смартфон работает на процессоре Helio G96 (8 + 128 ГБ) с IPS-экраном, обладающим разрешением FHD+ (1080x2460) и частотой обновления 120 Гц.
Младшая модель CAMON 18 можно приобрести за 15 990 рублей. Смартфон работает на процессоре Helio G88 (6+128 ГБ) с 6,8” FHD+ (1080x2460) разрешением IPS-экрана с поддержкой частоты обновления 90 Гц.
Все смартфоны линейки CAMON 18 поддерживают сети 4G LTE (2 SIM-карты), имеют встроенные модули Bluetooth 5.0, Wi-Fi 2,4/5 ГГц и NFC.
Смартфон для любителей игр POVA 2 можно приобрести за 14 990 рублей. Смартфон обладает дисплеем диагональю 6,9″ с разрешением FHD+ и повышенной до 180 Гц частотой дискретизации, а также 8-ядерным процессором Helio G85 (4 + 128 ГБ). Батарея смартфона обладает емкостью 7000 мАч.
Молодежный Spark 8P можно приобрести за 11 990 рублей. Отличительные особенности TECNO Spark 8P – эффектный внешний вид и новые возможности камер с искусственным интеллектом. Тройной модуль AI-камеры позволяет производить фотосъёмку с разрешением 50 Мп, создавать эффект боке и получать насыщенные фото- и видеокадры даже в условиях плохого освещения. Селфи-камера обладает разрешением 8 Мп, поддержкой фокусировки по глазам и функцией Beauty 4.0 и использует AI-алгоритмы, улучшая качество съемки в портретном режиме.
В рамках акции скидки действуют и на другие модели смартфонов Tecno 2021 года выпуска.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru