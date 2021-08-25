Компания Waymo, которая принадлежит Google и входит в холдинг Alphabet, запустила программу Trusted Tester, в рамках которой пассажиры смогут бесплатно воспользоваться услугами беспилотного такси. В настоящее время эта возможность есть только у жителей некоторых районов Сан-Франциско.
Участвовать в пилотной программе и бесплатно кататься на беспилотном транспорте Waymo могут только те жители Сан-Франциско, которым была одобрена заявка с указанием цели участия в проекте. Они должны отправлять отзывы о сервисе в Waymo, и им строго запрещено делиться мнениями и впечатлениями о поездках с другими людьми как публично, так и в частных беседах.
В беспилотном такси Waymo задействованы автомобили Jaguar I-PACE, оснащённые нейросетевой системой беспилотного управления Waymo Driver пятого поколения. Эта система «видит» дорогу, препятствия, дорожные знаки, другие автомобили, пешеходов, сигналы светофоров, а также может прогнозировать события на дороге, чтобы избегать аварий.
Такси Waymo считается беспилотным лишь условно. В автомобиле всё равно находится водитель, но он не управляет им, а лишь корректирует управление и следит за корректностью работы системы автопилота. Автопилотируемое такси тестируют несколько компаний, в том числе «Яндекс». Беспилотные автомобили «Яндекса» передвигаются в некоторых районах Москвы, а также в ряде американских и израильских городов.
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Там должно быть много интересного.
В США, и в Калифорнии, другие законы и там могут так сделать. У нас пока нет, но движение есть в эту сторону.