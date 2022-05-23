Смартфоны TECNO

TECNO запустила распродажу смартфонов со скидками до 20% и подарками

Николай


Российский бренд смартфонов TECNO объявил о проведении распродажи. Он предоставляет скидки до 20% на модели серии Camon 18, Spark 8 °C, Spark 8P, Spark Go 2022 на всех основных онлайн-площадках, где продаются его устройства: Wildberries, Ozon, DNS, «М.Видео», «Эльдорадо», «Связной», МТС и «Ситилинк».

При покупке Camon 18 или Camon 18P в интернет-магазине «МегаФон» до 16 июня вы сможете получить в подарок наушники JBL T115TWS, а также дополнительную выгоду 2000 рублей на Pova 2 и 1000 рублей на Spark 8 °C или Spark Go при покупке данных моделей в комплекте с любыми аксессуарами. 

Смартфон флагманской линейки Camon 18 сочетает разработки TECNO: тройная камера с шарнирной стабилизацией Gimbal, 60-кратный гибридный зум (5Х оптический и 12X цифровой), искусственный интеллект TAIVOS, улучшенный ночной и портретный режим съёмки. Это устройство порадует любителей создавать яркий контент. 
CAMON 18
SPARK 8C
SPARK 8P
SPARK GO 2022
В акции также участвуют смартфоны линейки Spark и Pova, которые выделяются сочетанием высоких технологий и доступной цены. Смартфоны оснащены одними из самых ёмких аккумуляторов в данном сегменте. В купе с качественным дисплеем гаджеты подарят отличные возможности для просмотра видео, серфинга в интернете и общения с близкими.


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