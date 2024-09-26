Телевизоры LG начали показывать рекламу во время заставки

Фархад
LG

Южнокорейский производитель электроники LG начал показывать рекламу на заставках на всех своих смарт-телевизорах, включая флагманские модели OLED. Рекламные объявления показываются перед запуском обычной заставки.

В пресс-релизе LG отмечает, что реклама будет отображаться «на главном экране, в каналах LG и магазине контента на всех смарт-телевизорах бренда». Она включена по умолчанию, но, к счастью, её можно отключить в настройках.

Согласно исследованиям компании, «реклама в заставке в среднем в 2,5 раза повышает узнаваемость бренда». Это, конечно, круто для рекламодателей, но владельцев устройств за несколько тысяч долларов такой шаг может огорчить.

Стоит отметить, что у других производителей смарт-телевизоров, включая Samsung, TCL и Xiaomi также есть показ рекламы в меню.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
-2
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Engadget
Cсылки по теме:
Главные претенденты на звание народных флагманов: Xiaomi 14T и 14T Pro представлены официально
Суперфлагман HUAWEI Pura 70 Ultra получил полезную ИИ-функцию для редактирования фоток
В октябре телевизоры будут показывать с помехами

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Bor™
+637
Bor™
Сначала лыжи стали банить свои телевизоры по региону а теперь реклама!? Круто!
Сегодня в 17:43
#
+4803
Carter_Mayers Bor™
Так банят то везде, Самсунг так же делает, если что. Да и китайцы, те же TCL и прочие, если не Глобалки, тоже работать не будут. Так что, вполне логичная история
2 часа назад в 18:23
#
Bor™
+637
Bor™ Carter_Mayers
Так про это и написал, раньше такого не было.
час назад в 19:00
#
Tigrolik
+743
Tigrolik
У нас смарт телек LG. Регион Россия. Не забанен. Рекламы нет.
час назад в 18:49
#

Читайте также