Телевизоры LG начали показывать рекламу во время заставки

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Южнокорейский производитель электроники LG начал показывать рекламу на заставках на всех своих смарт-телевизорах, включая флагманские модели OLED. Рекламные объявления показываются перед запуском обычной заставки.В пресс-релизе LG отмечает, что реклама будет отображаться «на главном экране, в каналах LG и магазине контента на всех смарт-телевизорах бренда». Она включена по умолчанию, но, к счастью, её можно отключить в настройках.Согласно исследованиям компании, «реклама в заставке в среднем в 2,5 раза повышает узнаваемость бренда». Это, конечно, круто для рекламодателей, но владельцев устройств за несколько тысяч долларов такой шаг может огорчить.Стоит отметить, что у других производителей смарт-телевизоров, включая Samsung, TCL и Xiaomi также есть показ рекламы в меню.