





Производители начали постепенно внедрять усовершенствованную технологию дисплеев mini-LED. Некоторые китайские бренды уже выпустили Smart TV с подобными экранами. Ожидается, что Samsung в следующем году Samsung запустит собственную линейку mini-LED телевизоров.У Samsung уже есть два модельных ряда премиальных Smart TV — QLED и Micro LED. Предстоящая серия со светодиодной подсветкой mini-LED от южнокорейского производителя присоединится к списку предложений премиум-класса.Согласно последним данным, Samsung разрабатывает mini-LED телевизор, в котором в качестве подсветки используются небольшие светодиоды размером от 100 до 300 микрометров каждый. Когда они расположены близко друг к другу, экран может быть ярче, а картинка четче.Сообщатся, что в следующем году компания планирует выпустить два миллиона mini-LED телевизоров. Samsung будет использовать в этом модельном ряду фильтр QD. Компания продемонстрировала топовые телевизоры на технологии Micro LED на выставке CES в этом году. Ожидается, что новая линейка Smart TV на mini-LED займет нишу между QLED и Micro LED устройствами.