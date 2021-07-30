Исследование ученых из Университета Пердью показало, что темная тема не влияет глобально на время работы смартфона без подзарядки даже при решении повседневных задач. Об этом сообщает Android Authority.Исследователи протестировали темный режим в шести приложениях: Калькулятор, Календарь Google, Карты Google, Новости Google, Google Phone и YouTube. Затем они изучили, как темный режим влияет на минуту активности каждого приложения в Pixel 2, Pixel 4, Pixel 5 и Moto Z3.Выяснилось, что темный режим экономит от 3 до 9% энергии во всех протестированных приложениях и телефонах при уровне яркости 30-40% (самый распространенный диапазон).Однако не все так просто. Исследование показало, что экономия энергии будет более значительной на высоком уровне яркости. На 100% значении темный режим позволяет экономить от 39 до 47% энергии. Это серьезный выигрыш, который может привести к более чем паре лишних минут энергии.Ночной режим подается как функция, способствующая увеличению времени работы смартфона без подзарядки. Теоретически он максимально эффективен на OLED-экранах. Там пиксели черного цвета не подсвечиваются, что делает экран более энергоэффективным.