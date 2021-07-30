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Аналитики Counterpoint Research узнали, какой объем выручки получили производители смартфонов во втором квартале 2021 года. Общая выручка составила $96 млрд, она выросла на 25% год к году. 

Топ-5 компаний по объему выручки во втором квартале 2021 года: 
  • Apple 
  • Samsung 
  • Xiaomi 
  • OPPO 
  • vivo 
Apple сохраняет лидерство по этому параметру. Доля компании от общего объема выручки составила 41%, это новый рекорд после того, как ее доля составила 34% во втором квартале 2020 года. 

Место Huawei занимает Xiaomi. Доля компании от общего объема выручки увеличилась с 6% до 9%. Ее популярность возросла после того как продажи Huawei упали из-за санкций США и исчезновения сервисов Google с ее устройств. 


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