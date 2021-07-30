Аналитики Counterpoint Research узнали, какой объем выручки получили производители смартфонов во втором квартале 2021 года. Общая выручка составила $96 млрд, она выросла на 25% год к году.
Топ-5 компаний по объему выручки во втором квартале 2021 года:
- Apple
- Samsung
- Xiaomi
- OPPO
- vivo
Место Huawei занимает Xiaomi. Доля компании от общего объема выручки увеличилась с 6% до 9%. Ее популярность возросла после того как продажи Huawei упали из-за санкций США и исчезновения сервисов Google с ее устройств.
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