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Аналитики Counterpoint Research узнали, какой объем выручки получили производители смартфонов во втором квартале 2021 года. Общая выручка составила $96 млрд, она выросла на 25% год к году.Топ-5 компаний по объему выручки во втором квартале 2021 года:Apple сохраняет лидерство по этому параметру. Доля компании от общего объема выручки составила 41%, это новый рекорд после того, как ее доля составила 34% во втором квартале 2020 года.Место Huawei занимает Xiaomi. Доля компании от общего объема выручки увеличилась с 6% до 9%. Ее популярность возросла после того как продажи Huawei упали из-за санкций США и исчезновения сервисов Google с ее устройств.