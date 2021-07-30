Apple

Samsung

Lenovo

Amazon

Huawei

Исследователи Strategy Analytics назвали самые популярные марки планшетов по итогам второго квартала 2021 года и то, как меняется их положение на рынке. Apple остается лидером, Lenovo прогрессирует, а Huawei теряет позиции.Топ-5 самых популярных брендов планшетов:Самый большой прогресс у Lenovo — продажи планшетов компании выросли на 67% год к году. Самый большой регресс — у Huawei, ее продажи упали на 57%. Это связано с санкциями США и лишением сервисов Google. Samsung остается топ-2 после Apple и самым популярным производителем Android-планшетов.Apple остается лидером этого направления. Во втором квартале 2021 года ее доля рынка выросла на 11% и составила 35%. Компания отгрузила 15,82 млн iPad по всему миру, всего бренды поставили 45,2 млн планшетов.