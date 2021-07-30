Исследователи Strategy Analytics назвали самые популярные марки планшетов по итогам второго квартала 2021 года и то, как меняется их положение на рынке. Apple остается лидером, Lenovo прогрессирует, а Huawei теряет позиции.
Топ-5 самых популярных брендов планшетов:
- Apple
- Samsung
- Lenovo
- Amazon
- Huawei
Apple остается лидером этого направления. Во втором квартале 2021 года ее доля рынка выросла на 11% и составила 35%. Компания отгрузила 15,82 млн iPad по всему миру, всего бренды поставили 45,2 млн планшетов.
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