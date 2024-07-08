Теперь только iPhone: Microsoft запретила сотрудникам пользоваться Android

Фархад
iPhone Xiaomi // Amateur Photographer

Компания Microsoft обновила свою политику безопасности, запретив сотрудникам китайского подразделения использовать устройства на ОС Android. Теперь им придётся перейти на iPhone.

Согласно меморандуму Microsoft, с которым ознакомились журналисты Bloomberg, весь персонал в Китае должен перейти на iPhone с сентября 2024 года. Главное, что им не придётся за это платить. Сотрудникам, использующим смартфоны Android, в том числе китайские Huawei или Xiaomi, будет предоставлен iPhone 15.

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Примечательно, что то же самое происходит и в Гонконге. Одна из проблем, вызвавших отказ от Android, связана с тем, что Google Play Store недоступен в Китае. Из-за этого сотрудникам с Android приходилось использовать сторы Huawei или Xiaomi.

В случае с iOS в Китае доступен полноценный App Store, поэтому сотрудники Microsoft смогут использовать корпоративные приложения Authenticator и Identity Pass.
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Источник:
Bloomberg
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