Бренд Thunderobot объявил о начале продаж игровых аксессуаров на территории России. Линейка включает игровые мыши, клавиатуры, гарнитуры и беспроводные контроллеры.
Среди новинок беспроводные игровые мыши начального уровня ML201, проводные игровые мыши MG701 и MG301 и профессиональные беспроводные ML702 и ML703Pro с технологией Thunderspeed 2.0 для обеспечения производительности профессионального уровня. Все модели оснащены датчиками PixArt и имеют эргономичный дизайн.
ML702 ML703Pro
В линейке клавиатур представлены механическая игровая клавиатура начального уровня KG3089R, продвинутые клавиатуры KG3104R и KG8104R с фронтальной RGB-подсветкой и колесом регулировки громкости, а также клавиатура KL5087R с прочным металлическим основанием для устойчивости, с PBT-кейкапами двойного литья – для прочности и устойчивости к истиранию. Эти клавиатуры имеют переключатели Thunderobot Custom Red и различные режимы подключения, включая USB, 2,4 ГГц, Bluetooth и USB-C.
KL5087R
Игровая проводная аудиогарнитура H31 и беспроводная аудиогарнитура HL503 оснащены технологией Virtual 7.1 для точного позиционирования звука, динамической многоцветной подсветкой и чувствительными микрофонами без передачи посторонних шумов. У модели HL503 есть возможность использования для игр и музыки, а время работы от одного заряда до 30 часов.
Игровой беспроводной контроллер G70 предназначен для беспроводного подключения через Bluetooth и USB-ключ 2,4 ГГц, с возможностью подключения через USB-кабель.
Thunderobot начал продажу игровых аксессуаров в России
Александр Кузнецов —
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