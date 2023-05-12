В iPhone 14 Pro начали вздуваться батареи, но паниковать не стоит

Фархад
iPhone 14 Pro

Некоторые владельцы iPhone 14 Pro из Китая сообщают о внезапном вздутии аккумуляторов в смартфонах при нормальном использовании.

Один из пользователей соцсети Weibo рассказал, что купил топовый смартфон Apple только в декабре 2022 года. Недавно он обнаружил, что экран начал отходить от корпуса из-за проблем с качеством аккумулятора, который слегка вздулся.

iPhone 14 pro

С его слов техподдержка Apple сначала обещала заменить iPhone, но после нескольких тестов отказала даже в новом аккумуляторе.

Другим пользователям, по данным MyDrivers, удалось заменить батареи в смартфонах в сервисных центрах Apple.

Стоит отметить, что такие случаи единичны и зачастую во вздутии аккумуляторов виноваты сами пользователи.
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Источник:
MyDrivers
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Комментарии

tellurian
+5056
tellurian
Вы хоть проверяли информацию. Половину только даёте.
Сегодня в 09:37
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Ckor_30
+662
Ckor_30
Это где об этом пишут что вздуваются?😵‍💫
Сегодня в 09:53
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0
Ronin1979
У меня в данный момент iPhone 14 pro max,заряжаю оригинальной зарядкой 12w от айпада и оригинальный шнур,так вот,телефону нет и месяца,а АКБ уже 99%,впервые такое,до этого был 13 pro max,5 месяцев было при продаже,АКБ 100%,до него был 11 pro max,я им и сейчас пользуюсь,телефону три с лишним года,АКБ 85%. Так что делайте выводы,мне кажется,что то не так с аккумуляторами на 14й серии!!!
2 часа назад в 11:45
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