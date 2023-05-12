В iPhone 14 Pro начали вздуваться батареи, но паниковать не стоит

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Некоторые владельцы iPhone 14 Pro из Китая сообщают о внезапном вздутии аккумуляторов в смартфонах при нормальном использовании.Один из пользователей соцсети Weibo рассказал, что купил топовый смартфон Apple только в декабре 2022 года. Недавно он обнаружил, что экран начал отходить от корпуса из-за проблем с качеством аккумулятора, который слегка вздулся.С его слов техподдержка Apple сначала обещала заменить iPhone, но после нескольких тестов отказала даже в новом аккумуляторе.Другим пользователям, по данным MyDrivers, удалось заменить батареи в смартфонах в сервисных центрах Apple.Стоит отметить, что такие случаи единичны и зачастую во вздутии аккумуляторов виноваты сами пользователи.