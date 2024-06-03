Тим, ты чего наделал? Apple нагло всём наврала про iPad Air M2

Фархад
M2

Компания Apple втихаря обновила страницу технических характеристик новых iPad Air, изменив сведения об используемом чипе M2. Оказалось, что планшеты оснащены чипом с 9-ядерным графическим процессором, хотя на презентации говорилось о 10 ядрах.

Представители Apple даже не стали ничего объяснять. Они просто обновили страницу технических характеристик iPad Air M2, но в архивной копии страницы остался след. Правки были сделаны в течение последних 10 дней.

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Интересно, что на многих региональных сайтах по-прежнему указан 10-ядерный графический процессор в iPad Air M2. Вполне вероятно, что сейчас найдутся недовольные пользователи, которых Apple ввела в заблуждение, и подадут на компанию в суд.
Американский Apple Store
Сингапурский Apple Store
Отдельно отметим, что это первый случай, когда Apple использовала чип M2 с 9-ядерным графическим процессором. До этого компания предлагала только конфигурации с 8 или 10 графическими ядрами в MacBook Air M2.
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Источник:
9to5Mac
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