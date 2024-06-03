Тим, ты чего наделал? Apple нагло всём наврала про iPad Air M2

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Компания Apple втихаря обновила страницу технических характеристик новых iPad Air, изменив сведения об используемом чипе M2. Оказалось, что планшеты оснащены чипом с 9-ядерным графическим процессором, хотя на презентации говорилось о 10 ядрах.Представители Apple даже не стали ничего объяснять. Они просто обновили страницу технических характеристик iPad Air M2, но в архивной копии страницы остался след. Правки были сделаны в течение последних 10 дней.Интересно, что на многих региональных сайтах по-прежнему указан 10-ядерный графический процессор в iPad Air M2. Вполне вероятно, что сейчас найдутся недовольные пользователи, которых Apple ввела в заблуждение, и подадут на компанию в суд.Отдельно отметим, что это первый случай, когда Apple использовала чип M2 с 9-ядерным графическим процессором. До этого компания предлагала только конфигурации с 8 или 10 графическими ядрами в MacBook Air M2.