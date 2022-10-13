Xiaomi смартфоны

Топовые Xiaomi 12T привезли в Россию. На старте можно сэкономить

Артем
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В России начались продажи флагманов Xiaomi 12T и Xiaomi 12T Pro. Первым покупателям предоставляются скидки.

Новинки уже представлены на официальном сайте компании Xiaomi. Ассортимент «народного» бренда пополнили Xiaomi 12T и Xiaomi 12T Pro, которые были представлены 4 октября во всем мире. 

Xiaomi 12T Pro 1_large.jpg

Оба девайса получили AMOLED-дисплей с 6,67 дюйма с разрешением 2712×1220 и обновлением экрана 120 Гц, сэлфи-камеру на 20 Мп. Устройства снабдили ёмким аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 120 Вт, которое идет в комплекте со смартфоном. Также есть NFC и стереодинамики. Аппарат работает на базе Android 12 с фирменной оболочкой MIUI 13. 

Xiaomi 12T Pro 2_large.jpg

Старшая версия Xiaomi 12T Pro получила основную камеру на 200 Мп и топовый процессор SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Базовый Xiaomi 12T снабдили камерой на 108 Мп и чипом MediaTek Dimensity 8100 Ultra.

Смартфоны доступны в трех цветовых решениях: черный, серебристый и голубой. 

На данный момент новинки представлены по сниженным ценам:

  • Xiaomi 12T в версии 8/128 ГБ — 43 990 рублей, вместо 45 990 рублей
  • Xiaomi 12T в версии 8/256 ГБ — 48 990 рублей, вместо 50 990 рублей
  • Xiaomi 12T Pro в версии 8/128 ГБ — 52 990 рублей, вместо 55 990 рублей
  • Xiaomi 12T Pro в версии 12/256 ГБ — 59 990 рублей, вместо 62 990 рублей.
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Источник:
Xiaomi
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Комментарии

Konstantin Bulatnikov
+56
Konstantin Bulatnikov
200 mp, они там что с дуба рухнули. Когда нибудь дотянут ли до 12 mp Зеркалки...
Сегодня в 15:23
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