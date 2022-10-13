Топовые Xiaomi 12T привезли в Россию. На старте можно сэкономить

Xiaomi 12T в версии 8/128 ГБ — 43 990 рублей, вместо 45 990 рублей

Xiaomi 12T в версии 8/256 ГБ — 48 990 рублей, вместо 50 990 рублей

Xiaomi 12T Pro в версии 8/128 ГБ — 52 990 рублей, вместо 55 990 рублей

Xiaomi 12T Pro в версии 12/256 ГБ — 59 990 рублей, вместо 62 990 рублей.

В России начались продажи флагманов Xiaomi 12T и Xiaomi 12T Pro. Первым покупателям предоставляются скидки.Новинки уже представлены на официальном сайте компании Xiaomi. Ассортимент «народного» бренда пополнили Xiaomi 12T и Xiaomi 12T Pro, которые были представлены 4 октября во всем мире.Оба девайса получили AMOLED-дисплей с 6,67 дюйма с разрешением 2712×1220 и обновлением экрана 120 Гц, сэлфи-камеру на 20 Мп. Устройства снабдили ёмким аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 120 Вт, которое идет в комплекте со смартфоном. Также есть NFC и стереодинамики. Аппарат работает на базе Android 12 с фирменной оболочкой MIUI 13.Старшая версия Xiaomi 12T Pro получила основную камеру на 200 Мп и топовый процессор SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Базовый Xiaomi 12T снабдили камерой на 108 Мп и чипом MediaTek Dimensity 8100 Ultra.Смартфоны доступны в трех цветовых решениях: черный, серебристый и голубой.