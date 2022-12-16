Топовый Nubia Red Devil 8 Pro получит главную особенность Nothing Phone (1)

Новинка получит новейший процессор Snapdragon 8 Gen 2 и прозрачную заднюю панель. Об этом сообщает зарубежный ресурс IT Home.Согласно источнику, Nubia Red Devil 8 Pro станет первым смартфоном оснащенным последней версией чипа Snapdragon. Если верить предоставленным данным гаджет получит 6,8-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2480×1116 и подэкранным сканером отпечатков пальцев. Сэлфи-камера на 16 МП спрятана под экран и не имеет выреза. Благодаря прозрачной задней крышке можно увидеть расположение процессора и работу системы внутреннего охлаждения.За автономность отвечает встроенный аккумулятор на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 165 Вт. При размерах 163,98 × 76,35 × 8,9 мм, а вес Nubia Red Devil 8 Pro составляет 228 г.Предположительно, новинка появится на китайском рыноке уже 26 декабря 2022 года.