Nubia Red devil

Топовый Nubia Red Devil 8 Pro получит главную особенность Nothing Phone (1)

Артем
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Новинка получит новейший процессор Snapdragon 8 Gen 2 и прозрачную заднюю панель. Об этом сообщает зарубежный ресурс IT Home.

Согласно источнику, Nubia Red Devil 8 Pro станет первым смартфоном оснащенным последней версией чипа Snapdragon. Если верить предоставленным данным гаджет получит 6,8-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2480×1116 и подэкранным сканером отпечатков пальцев. Сэлфи-камера на 16 МП спрятана под экран и не имеет выреза. Благодаря прозрачной задней крышке можно увидеть расположение процессора и работу системы внутреннего охлаждения.

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За автономность отвечает встроенный аккумулятор на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 165 Вт. При размерах 163,98 × 76,35 × 8,9 мм, а вес Nubia Red Devil 8 Pro составляет 228 г.

Предположительно, новинка появится на китайском рыноке уже 26 декабря 2022 года.
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Источник:
IT Home
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