Xiaomi смартфоны

Похоже, Xiaomi 13 отменили. Все из-за популярности iPhone

Артем
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В сеть попали снимки коробок с Xiaomi 14. Компания хочет пропустить цифру «13» из-за популярности смартфонов от Apple. 

После презентации Snapdragon 8 Gen 2 компания Xiaomi пообещала выпустить один из первых смартфонов на базе нового чипа. Судя по порядковым номерам моделей, им должен был стать Xiaomi 13.

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Однако судя по найденным фото с упаковкой Xiaomi 14 этого может не случиться. Пользователи в сети предполагают, что компания решила перешагнуть цифру «13» и сразу перейди к более поппулярному в этом году числу «14». Помимо ассоциаций с iPhone 14, такое решение может стать более подходящим для выхода прошивки MIUI 14.

Ожидается, что новый флагман получит практически безрамочный экран, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев большой площади, флеш-память UFS 4.0, улучшенную камеру и корпус с плоскими гранями как у iPhone.

Ранее мы рассказали, что в России начали возникать проблемы с ремонтом смартфонов Xiaomi, a новый чип от Qualcomm уступает процессору A15 от Apple.
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Источник:
My Drivers
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Комментарии

s_medik
+3148
s_medik
Может дело не в популярности iPhone 14, а в суеверии?
Сегодня в 08:53
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Grigory Boyko
+278
Grigory Boyko s_medik
По хухлил на счет суеверия в Китае так вот там как раз на оборот все что связано с цифрой 4 больше суеверия чем с цифрой 13.
Сегодня в 08:59
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Влад Соло
+565
Влад Соло
Какие же Мы муеверные😂🤦‍♂️
Сегодня в 08:54
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