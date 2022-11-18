Похоже, Xiaomi 13 отменили. Все из-за популярности iPhone

В сеть попали снимки коробок с Xiaomi 14. Компания хочет пропустить цифру «13» из-за популярности смартфонов от Apple.
После презентации Snapdragon 8 Gen 2 компания Xiaomi пообещала выпустить один из первых смартфонов на базе нового чипа. Судя по порядковым номерам моделей, им должен был стать Xiaomi 13.
Однако судя по найденным фото с упаковкой Xiaomi 14 этого может не случиться. Пользователи в сети предполагают, что компания решила перешагнуть цифру «13» и сразу перейди к более поппулярному в этом году числу «14». Помимо ассоциаций с iPhone 14, такое решение может стать более подходящим для выхода прошивки MIUI 14.
Ожидается, что новый флагман получит практически безрамочный экран, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев большой площади, флеш-память UFS 4.0, улучшенную камеру и корпус с плоскими гранями как у iPhone.
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