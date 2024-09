Цены в разных магазинах на все новинки Apple в России: iPhone 16, Apple Watch Series 10, AirPods 4 и AirPods Max 2

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Несколько российских торговых площадок объявили о готовности продавать представленные на этой неделе новинки Apple. Среди них — «Яндекс Маркет», МТС, «Билайн», CDEK.Shopping, «М.Видео» и «Эльдорадо». Вот какие цены они прогнозируют:iPhone 16 128 ГБ — 114 990 р.iPhone 16 256 ГБ — 129 990 р.iPhone 16 512 ГБ — 159 990 р.iPhone Plus 16 128 ГБ — 134 990 р.iPhone 16 Plus 256 ГБ — 149 990 р.iPhone 16 Plus 512 ГБ — 179 990 р.iPhone 16 Pro 128 ГБ — 154 990 р.iPhone 16 Pro 256 ГБ — 169 990 р.iPhone 16 Pro 512 ГБ — 199 990 р.iPhone 16 Pro 1 ТБ — 229 990 р.iPhone 16 Pro Max 256 ГБ — 194 990 р.iPhone 16 Pro Max 512 ГБ — 224 990 р.iPhone 16 Pro Max 1 ТБ — 254 990 р.Apple Watch 10 — от 54 990 р.Apple Watch Ultra 2 (2024) — 109 990 р.Apple AirPods 4 (базовая версия) — 19 990 р.Apple AirPods 4 (версия с активным шумоподавлением) — 24 990 р.Apple AirPods Max 2 — 79 990 р.iPhone 16 — от 114 990 р.iPhone 16 Pro — от 154 990 р.iPhone 16 Pro Max — от 194 990 р.iPhone 16 — от 90 000 р.iPhone 16 Plus — от 100 000 р.iPhone 16 Pro 256 ГБ — от 205 000 р.iPhone 16 Pro Max — от 215 000 р.iPhone 16 — от 113 999 до 149 999 р.iPhone 16 Plus — от 129 999 до 169 999 р.iPhone 16 Pro — от 153 999 до 224 999 р.iPhone 16 Pro Max — от 193 999 до 249 999 р.AirPods 4 — от 19 999 до 24 999 р.AirPods Max 2 — 74 999 р.Apple Watch 10 — от 54 999 до 99 999 р.Apple Watch Ultra 2 Black — 109 999 р.iPhone 16 — от 91 000 р.iPhone 16 Plus — от 107 000 р.iPhone 16 Plus — от 122 000 р.iPhone 16 Pro Max — от 153 000 р.Apple Watch 10 — от 45 000 р.В случае со CDEK.Shopping цены приведены без учёта таможенной пошлины, которая составляет 15% от суммы покупки свыше 200 евро (на 10 сентября — 20 064 р.)Естественно, эти цены будут корректироваться с учётом конкурентной ситуации на рынке. Новинки Apple на старте продаются как горячие пирожки, но цены на них быстро снижаются, как только исчезают ажиотаж и дефицит, а у покупателей появляется выбор площадок, на которых устройства есть в наличии.