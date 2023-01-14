Как удалить приложение в macOS? Собрали все способы

В меню приложений. Этот метод сработает, если вы установили приложение из Mac App Store. Откройте меню приложений Launchpad (значок «ракеты» или цветные квадраты на док-панели) и зажмите клавишу alt. Иконки приложений начнут качаться, и на некоторых появится серый крестик. Нажмите на него и удалите приложение.

Деинсталлятор. Некоторые разработчики предоставляют небольшую утилиту для удаления их программы. Обычно деинсталлятор находится в одной папке с программой: откройте Finder → «Программы» и поищите папку с вашим приложением. Если она есть, зайдите в нее и дважды щелкните по иконке «Удаление приложения».

Некоторые разработчики предоставляют небольшую утилиту для удаления их программы. Обычно деинсталлятор находится в одной папке с программой: откройте Finder → «Программы» и поищите папку с вашим приложением. Если она есть, зайдите в нее и дважды щелкните по иконке «Удаление приложения». Из Finder. Если вы установили приложение, скачав файл DMG с сайта разработчика, то его нужно удалять иначе. Откройте Finder → «Программы» и найдите нужное приложение. Теперь щелкните по нему один раз и нажмите сочетание cmd + delete. Другой вариант — можно просто перетащить иконку приложения в корзину. Теперь корзину надо очистить.

Для человека, который переходит с Windows, логика работы macOS иногда может казаться очень странной или непонятной. Какие-то нюансы будут лишь делом привычки, а другие можно со временем адаптировать под свой вкус.Например, каждый пользователь Windows знает: чтобы удалить программу, нужно найти «Диспетчер приложений». Однако на macOS такого раздела не предусмотрено. Как же удалить приложение на Mac или MacBook? Есть несколько способов.Имейте в виду: удалить большинство приложений, которые поставлялись вместе с macOS, не получится. Перечисленные способы работают лишь для загруженных вами программ.При удалении программы через Finder в системе могут остаться кэш-файлы этой программы. Обычно они никак не влияют на быстродействие macOS, но если вам тревожит их наличие, можно воспользоваться сторонними утилитами для очистки.