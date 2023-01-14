Евросоюз заставит Apple полностью переделать iPhone. Кому от этого лучше? В чём выгода для нас? Разбираемся

В течение 2022 года в мире технологий периодически звучно прокатывались новости о свежих законопроектах Еврокомиссии. Пожалуй, все их инициативы можно объединить под эгидой «антимонопольности» крупнейших IT-корпораций. Но в народе эти законы получили короткую и меткую характеристику — «законы против Apple».
Дело в том, что практически все из принятых Евросоюзом нормативов в той или иной мере уже давно исполняются производителями смартфонов и ПО, за исключением Apple. Поэтому каждая новая инициатива законотворцев бьет прямо «в яблочко» — в прямом и переносном смысле.
В этой серии из двух текстов мы вспомним обо всех принятых в ЕС законах, регулирующих деятельность компании Apple. А еще попробуем понять, зачем всё это нужно, кто от них выиграет, а кто — проиграет. В первой части поговорим о конструктивных изменениях в iPhone, а во второй — о софтверных.
Сразу хочется оговориться: все описанные здесь законопроекты касаются лишь той электроники, которая «хочет» продаваться в странах ЕС. Однако для самих вендоров встает непростой вопрос: производить устройства отдельно для ЕС и отдельно для всего мира, либо просто применить новые законы для всего ассортимента. Мы не знаем, что выберет Apple, поэтому будем исходить из того, что устройства будут одинаково соответствовать нормативам ЕС во всём мире. Так проще понять последствия.
Аккумуляторы
- Сроки внедрения: в два этапа — январь 2024 и июль 2027 года.
Начнем с самого простого законопроекта — экологичность девайсов. В последние 8-10 лет смартфоны постепенно стали условно неразборными: корпус зачастую скрепляется большим количеством клея и специфическими креплениями, для работы с которыми требуется специнструмент и опытные руки. Это мешает пользователю быстро и без дополнительных затрат и рисков привести устройство в рабочее состояние при износе аккумулятора, что нередко ведет к покупке нового устройства и увеличение количества электронного мусора. Свежий законопроект Евросоюза обязывает производителей смартфонов обеспечить легкий доступ к аккумуляторам в них, а также их заменяемость. Результат — более долгий цикл жизни каждого устройства.
Проще всего понять эту инициативу на примере. Замена батарейки в iPhone сейчас выглядит примерно так:
- выкрутить два винта
- преодолеть клейкую водозащиту
- снять дисплей, отключив его от платы
- отключить и отклеить аккумулятор, рискуя его повредить
- приклеить на его место новый аккумулятор
- подключить шлейфы батарейки и дисплея, установить водозащиту
- собрать смартфон и закрутить винты.
А вот как должна выглядеть замена аккумулятора в согласии с новыми нормами:
- сдвинуть крышку и снять ее, либо выкрутить легкодоступные винты и снять крышку
- снять аккумулятор, поставить на его место новый
- вернуть крышку обратно, закрутить винты при их наличии.
То есть у владельца смартфона должна быть возможность своими руками заменить изношенный аккумулятор на новый и продолжать пользоваться устройством, вместо того, чтобы покупать новое.
Кто в плюсе:
- Потребители. Все мы помним времена сменных аккумуляторов на телефонах: их было просто заменить на новые, а кто-то даже покупал запасную батарейку и носил с собой на случай разрядки телефона. Это, без сомнения, очень практично и удобно, а еще очень выгодно.
- Производители аккумуляторов. Легкая смена батарейки предполагает её унифицированность и низкую сложность конструкции. А значит, производить аккумуляторы станет проще, дешевле и выгоднее; продавать их можно будет в розничных магазинах, а не на спецбиржах для ремонтных сервисов.
Кто в минусе:
- Потребители. Любые съемные элементы корпуса почти автоматически означают отсутствие влагозащиты у смартфона. На мой субъективный взгляд, её значимость в бытовом использовании смартфона очень преувеличена, но объективно — съемная крышка и аккумулятор влекут за собой утрату одного из преимуществ современных гаджетов. А еще чем проще производить аккумулятор — тем больше некачественных подделок появится на рынке.
- Производители смартфонов. Для них здесь самая большая головная боль. Во-первых, нужно заново проектировать расположение компонентов и конструкцию корпуса. Во-вторых, люди будут реже покупать новые смартфоны, особенно ввиду раскручивающегося кризиса, что влечет за собой полную перестройку маркетинговой модели и модели развития. В-третьих, репутационные потери: среднестатистический пользователь iPhone купил подвальный аккумулятор, и его телефон сгорел — скорее всего, претензии у него будут именно к Apple, а не к самому себе и к дешевой батарейке.
- Сервисы. Очевидно, что для ремонтных мастерских новый закон автоматически означает минус одну услугу в прайс-листе. Стоит отметить, что «на руках» у их потенциальных клиентов еще долгое время будут смартфоны с несъемной батарейкой; так что перемены будут происходить постепенно, и сервисы могут успеть перестроиться.
Итог: законопроект об экологичности электроники удобен и выгоден потребителям, но создает большие трудности Apple и другим производителям, а также ремонтным мастерским. Кстати, это чуть ли не единственный закон, касающийся почти всех вендоров смартфонов.
USB-C
- Сроки: вступил в силу 3 ноября 2022, начинает действовать 3 ноября 2024 года.
Пожалуй, самый долгожданный закон в индустрии — унификация всех портов и разъемов для зарядки. Документ заставит Apple отказаться от Lightning в iPhone и заменить его на USB-С. Кстати, другие производители смартфонов в подавляющем большинстве уже сделали это — лишь редкие Android-смартфоны сегодня выходят с microUSB-портом; обычно это ультрабюджетные устройства. Так что и этот норматив можно смело назвать «законом против Apple», потому что только Apple до сих пор преданно держится за Lightning и никак не хочет отпустить его в историю. Причем не стоит забывать, что новый порт потребуется внедрить как в iPhone, так и в аксессуары — например, AirPods.
Многочисленные инсайдеры уже подтвердили, что в линейке iPhone 15 точно будут смартфоны с USB-С — либо все, либо только Pro-модели. Один из возможных сценариев предполагает, что Apple установит USB-С в весь модельный ряд iPhone 15, но урежет его скорость в младших моделях. Стоит отметить, что в этом вопросе у Apple есть лазейка для отсрочки: закон вступает в силу в конце 2024 года, а значит компания может при желании успеть получить лицензию еще на два поколения iPhone с Lightning, и перейти на USB-С лишь в iPhone 17. Но вряд ли так будет; у нас есть основания ожидать айфонов с новым портом уже в 2023-м.
Кстати, существует еще один вариант развития событий. Некоторые аналитики говорят, что Apple может «всем назло» полностью отказаться от любых физических портов, представив MagSafe как новый революционный способ зарядки и передачи файлов. Объективно MagSafe еще не готов к такой ответственности, а сроки поджимают, так что подобный сценарий стоит воспринимать скептически.
Кто в плюсе:
- Потребители. Порт USB-С во всей домашней электронике — это просто удобно. Вы сможете заряжать айфон, айпад, ноутбук и все аксессуары одним и тем же кабелем. А еще при покупке зарядного провода не придется переплачивать за фирменный кабель от Apple, достаточно будет приобрести унифицированный провод USB-C от качественного китайского бренда вроде Baseus или UGREEN. Удобство и выгода — это то, что принесет данный закон для конечного потребителя.
- Производители аксессуаров. С приходом USB-С на iPhone производителям кабелей, наушников и прочих аксессуаров больше не придется покупать у Apple лицензию, чтобы спокойно работать и создавать качественные продукты. Как следствие, аксессуары будут дешевле, а их ассортимент — шире.
- Сервисы. Ремонтные мастерские смогут чинить порт зарядки iPhone, не имея какого-то специфического опыта работы с Lightning, а также необходимости закупать этот порт у поставщиков. В целом работать с iPhone для них станет проще. Стоимость услуги по замене порта тоже может немного снизиться.
Кто в минусе:
- Apple. Долгие годы компания получала немалые доходы от продажи зарядных аксессуаров для iPhone, iPad и Mac. Это продолжалось настолько долго, что в головах у фанатов Apple развился стойкий шаблон «оригинала»: если аксессуар «оригинал», то всё у тебя будет хорошо. После внедрения USB-С-порта Apple больше не сможет торговать Lightning-кабелями и наушниками в таких огромных масштабах. Это прямые убытки для компании.
Итог: законопроект о переходе на USB-С-порт однозначно выгоден пользователям и практически не имеет для них негативных сторон. Производителям аксессуаров тоже станет легче работать с «яблочными» девайсами. При этом самой Apple он принесет очередные убытки.
А вы ждете, чтобы iPhone получил съемный аккумулятор и USB-С? С такими изменениями смартфон станет однозначно лучше? Поделитесь в комментариях. А в следующей части поговорим о софтверных изменениях — «отмену» App Store и Apple Pay и так далее.
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