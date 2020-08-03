Microsoft обновит свой магазин на Xbox 5 августа. По словам компании, сначала доступ к обновлению сначала получат сотрудники компании и участники инсайдерской программы. Публичный запуск новой версии планируется этой осенью.
Новое приложение было разработано «с нуля, чтобы быть быстрее, безопаснее и проще в использовании, чем когда-либо прежде». Microsoft обещает очень быстрый запуск и акцент на ускорение загрузки контента.
Компания переработала функции поиска, переделала список желаний и обновила корзину покупок. Чтобы получить обновление Microsoft Store для Xbox раньше всех остальных, вам потребуется вступить в программу Xbox Insider и воспользоваться приложением Xbox Insider Hub. Во всех остальных случаях нужно будет подождать публичного запуска.
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