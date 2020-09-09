Apple запланировала онлайн-мероприятие на 15 сентября, на котором ожидается анонс новых продуктов. Судя по последним слухам, не стоит ожидать запуска iPhone 12 5G на этом ивенте. Это подтверждает свежая утечка.
Проверенный инсайдер Эван Бласс (@evleaks) в своём твиттере опубликовал маркетинговую рассылку, в которой сообщается, что запуск нового флагмана Apple намечен на конец следующего месяца. В письме сообщается о совершенно новом айфоне с поддержкой 5G, который поступит в продажу 20 октября.
Стоит отметить, что указанная дата обозначается в качестве окончания предварительных заказов на iPhone 12 5G. Если эта информация окажется верной, то презентацию новых смартфонов стоит ожидать во вторник 13 октября, а старт предзаказов будет намечен на пятницу 16 октября, поскольку Apple запускает предварительные продажи перед уик-эндом.
Всё это соответствует информации, предоставленной Джоном Проссером в августе. По его словам, презентация iPhone 12 состоится на неделе, которая начинается с 12 октября, а поставки новинок намечены на 19 октября.
В письме упоминается стандартная серия iPhone 12 5G, в то время как информация о линейке Pro отсутствует. Вероятно, они не появятся на прилавках вместе со смартфонами начального уровня из-за серьезных задержек. Это опять же подтверждает предыдущие утечки, включая информацию Проссера.
Ожидаемый модельный ряд iPhone 12
Официальный анонс новых iPhone ожидается на октябрьском мероприятии. Всё это повторяет стратегии запуска iPhone X и XR, которые были представлены в сентябре, но поступили в продажу в начале ноября и в конце октября соответственно, только на этот раз, похоже, запуск отложен на месяц из-за COVID-19.
Сколько будут стоить iPhone 12 и 12 Pro?
Цены на iPhone 12 и 12 Pro еще не просочились, но несколько предыдущих слухов указывают на следующий ценовой диапазон:
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Проверенный инсайдер Эван Бласс (@evleaks) в своём твиттере опубликовал маркетинговую рассылку, в которой сообщается, что запуск нового флагмана Apple намечен на конец следующего месяца. В письме сообщается о совершенно новом айфоне с поддержкой 5G, который поступит в продажу 20 октября.
Стоит отметить, что указанная дата обозначается в качестве окончания предварительных заказов на iPhone 12 5G. Если эта информация окажется верной, то презентацию новых смартфонов стоит ожидать во вторник 13 октября, а старт предзаказов будет намечен на пятницу 16 октября, поскольку Apple запускает предварительные продажи перед уик-эндом.
Всё это соответствует информации, предоставленной Джоном Проссером в августе. По его словам, презентация iPhone 12 состоится на неделе, которая начинается с 12 октября, а поставки новинок намечены на 19 октября.
В письме упоминается стандартная серия iPhone 12 5G, в то время как информация о линейке Pro отсутствует. Вероятно, они не появятся на прилавках вместе со смартфонами начального уровня из-за серьезных задержек. Это опять же подтверждает предыдущие утечки, включая информацию Проссера.
Ожидаемый модельный ряд iPhone 12
Официальный анонс новых iPhone ожидается на октябрьском мероприятии. Всё это повторяет стратегии запуска iPhone X и XR, которые были представлены в сентябре, но поступили в продажу в начале ноября и в конце октября соответственно, только на этот раз, похоже, запуск отложен на месяц из-за COVID-19.
Сколько будут стоить iPhone 12 и 12 Pro?
Цены на iPhone 12 и 12 Pro еще не просочились, но несколько предыдущих слухов указывают на следующий ценовой диапазон:
- iPhone 12 5G — 649 или 699 долларов
- iPhone 12 5G Max — 749 или 799 долларов
- iPhone 12 5G Pro — 999 или 1049 долларов
- iPhone 12 5G Pro Max — 1099 или 1149 долларов
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Хочется сделать подарок, но бесполезный НДС платить не хотелось бы
Там же насколько я понимаю можно занизить стоимость для таможни 🤔
В одной партии будет много товаров и будет выбиваться из общей массы. Могут всю партию на проверку загнать и тогда вам спасибо не скажут. Могут и штраф влепить.
Почитайте форум бандерольки и других сервисов. Опасно это.