Apple назначила онлайн-мероприятие на 15 сентября. Ожидается, что на нём компания представит новые Apple Watch. Как правило, в этом месяце купертиновцы анонсируют запуск iPhone следующего поколения, но производитель может отклониться от привычного графика. Об этом сообщает Марк Гурман из Bloomberg.
Как ожидалось, презентация пройдет в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса COVID-19. Объявление о мероприятии не содержит каких-либо намёков на новые продукты. Несмотря на это, в приглашениях для СМИ содержалась фраза «Time Flies», а это может косвенно указывать, что новые Apple Watch станут главным анонсом предстоящего ивента. По словам Bloomberg, презентацию новых iPhone не стоит ждать раньше октября.
Гурман еще раз отметил, что Apple готовит анонсы новых смарт-часов, а также обновленного iPad Air с безрамочным экраном, компактного HomePod и первых наушников в накладном форм-факторе. Последние два устройства из этого списка будут выпущены в конце этого года.
Новые iPhone, которые появятся позже, получат переработанный корпус, обновленные камеры и поддержку 5G. Apple также планирует представить первый Mac на собственном процессоре, который должен выйти до конца 2020 года. Публичные версии обновлений программного обеспечения для iPhone и iPad должны быть выпущены в этом месяце, а апдейты для Apple Watch, Apple TV и Mac появятся позже.
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