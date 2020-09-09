«Иск Epic — это разногласия по поводу денег. Компания изображает себя как современного Робин Гуда, на самом деле это многомиллиардная корпорация, которая ничего не хочет платить за огромную выгоду, получаемую в App Store», — говорится в иске Apple.

«Epic привлекла легион юристов, публицистов и технических специалистов для организации скрытой атаки на App Store. После 2 часов ночи 13 августа 2020 года разработчики активировала скрытую функцию кражи комиссионных. Глава компании Тим Суини направил письмо руководству Apple, заявив, что "Epic отказывается соблюдать ограничения App Store на обработку платежей"», — утверждается в иске Apple.







Apple подала в суд на разработчиков Fortnite студию Epic Games. Во встречных исках утверждается о нарушении контракта и требуется возмещение финансового ущерба.Спор между Apple и Epic Games начался 13 августа после того, как «эпики» добавили в Fortnite возможность прямых платежей, позволяющую пользователям приобретать внутриигровые покупки напрямую через магазин разработчиков, минуя 30-процентную комиссию App Store. Спустя некоторое время купертиновцы удалили игру из магазина.После этих действий Apple заблокировала учетную запись разработчика Epic. Таким образом студия не может выпускать новые приложения и обновления Fortnite на яблочных платформах.Apple решила пойти еще дальше, требуя от суда привлечь Epic к ответственности за нарушение контракта и по другим пунктам, требуя возмещения все прибыли, которая была получена Fortnite через платежную систему App Store. Также купертиновцы добиваются постоянного запрета на внешний платежный механизм во всех приложениях, включая Fortnite.В иске также сообщается, что Epic Games заработала более 600 миллионов долларов в App Store.