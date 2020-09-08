Apple на своём сайте объявила дату проведения презентации новинок, которая состоится 15 сентября. Как правило, на этом мероприятии компания представляет новые iPhone, а также запускает публичные версии iOS и macOS.
Bloomberg сообщает, что Apple представит четыре новых iPhone — с диагональю 5,4, 6,1 и 6,7 дюймов, которые будут выполнены в дизайне iPad Pro с плоскими гранями. Смартфоны получат новые процессоры, а модели из серии Pro оснастят датчиками LiDAR.
Скорее всего, новинки поступят в продажу в начале октября, поскольку об этом сообщала Apple во время финансового отчета. Также из-за проблем в цепочке поставок, которые были вызваны последствиями коронавируса COVID-19 новые iPhone могут поступить на полки магазинов несколькими волнами. Если верить слухам, сначала поступят в продажу смартфоны со среднем размером экрана, а компактная и самая крупная модель могут задержаться.
Помимо iPhone 12, купертиновцы могут представить Apple Watch Series 6, обновленный планшет iPad Air, а также метки AirTags. Ждать остается недолго и всё узнаем уже на следующей неделе.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Хотел как человек, с пивасом и чипсами посидеть 😂