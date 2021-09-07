Через три года все учителя получат по планшету с доступом к интернету и цифровому образовательному контенту. Об этом рассказал глава Минцифры Максут Шадаев на совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.«Мы согласовали с Минпросвещения включение в программу цифровой экономики отдельных задач, связанных с тем, что в 2023 году каждый учитель получит планшет, который будет его доступом в мир современных цифровых возможностей»,— сказал Шадаев.В планшет будет интегрирован электронный журнал, план урока, методички и учебники. «Таким образом планшет станет основным средством производства для учителей», — говорит Шадаев.Помимо этого, к концу 2024 года все школы и другие учебные заведения будут оснащены Wi-Fi. Прежде всего это необходимо учителям, чтобы они могли «просто и удобно подключаться к защищенному интернету».Это позволит показывать мультимедийные образовательные материалы во время уроков, не скачивая их на устройство.Это не первая инициатива государства насчет обеспечения школ цифровыми устройствами. Ранее Ранее депутат Милонов предложил разработать «Школофоны», отечественные модели смартфонов и планшетов, которые будут единственными разрешенными для использования школьниками в учебном заведении. По его мнению, использование дорогих смартфонов детьми создает в школе «нездоровую обстановку».