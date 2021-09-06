1.jpg

Компания JBL на презентации HARMAN ExPLORE 2021 представила обновлённую линейку своих популярных продуктов. Среди них — колонка JBL Flip, акустика для вечеринок Partybox и различные наушники.

JBL Flip 6 

Новая колонка повторяет дизайн Flip 5, но все изменения скрыты внутри. Flip 6 обзавелась полноценной защитой от пыли и воды по стандарту IP67, в то время как предыдущая модель могла предложить лишь IPX7. Время автономной работы осталось без изменений и составляет около 12 часов. Версию Bluetooth повысили с 4.2 до 5.1. Новинка будет доступна с декабря месяца по цене 129,95 долларов США.
Partybox 110 и 710

Помимо портативной колонки Flip 6 компания JBL представила акустику Partybox 110 и 710. Они предназначены для вечеринок в помещениях и на открытом воздухе. Новинки защищены от влаги по стандарту IPX4 и не боятся брызг от дождя. За звук в старшей модели Partybox 710 отвечают две пары динамиков на 203 мм и 70 мм, общей мощностью 800 Вт. В младшей модели установленно два динамика 155 мм два 55-милиметровых общей мощностью 160 Вт. Колонки оборудованы входами TRS для подключения инструментов и микрофонов. Partybox 710 работает от сети, а в Partybox 110 установлен аккумулятор обеспечивающий до 12 часов автономной работы. Новинки будут продаваться по цене 399,95 и 799,95 долларов США.
Наушники

Помимо колонок, компания JBL представила беспроводную гарнитуру для геймеров Quantum 350. Новинка оснащена 40 мм динамиками, заявлено время автономной работы до 22 часов. Наушники совместимы с ПК, Mac, а также поддерживают консоли Xbox, PS и Nintendo. 
Стоимость JBL Quantum 350 Wireless составит 99,95 долларов США.

Reflect Flow Pro — TWS-наушники для любителей активного образа жизни. Новинка оборудована 6,8 мм динамиками и системой активного шумоподавления. Есть поддержка Bluetooth 5.0, заявлена сертификация IP68 — защита от влаги и пота, а время автономной работы до 10 часов. 
Стоимость JBL Reflect Flow Pro составит 179,95 долларов США.

Tune 230NC и Tune 130NC — наушники с активным шумоподавлением с динамиками на 10 мм и 5,8 мм соответственно. Есть поддержка Bluetooth 5.0, заявлена сертификация IPX4, а время автономной работы до 10 часов.
 
Стоимость Tune 230NC и Tune 130NC составит 99,95 $ США за каждую модель.

Endurance Race — наушники для любителей активного образа жизни. Новинка оснащена специальным креплением TwistLock для комфортной и стабильной посадки во время бега. Заявлена сертификация IP68 — защита от влаги и пота, а время автономной работы до 10 часов. 

1.jpeg

Стоимость JBL Endurance Race составит 79,95 долларов США.

JBL JR 460NC — накладные наушники с шумоподавлением разработанные специально для детей. Новинка изготовлена с использованием безопасных материалов для чувствительной кожи ребёнка. Громкость 32 мм динамиков ограничена 85 дБ, а время автономной работы составляет до 20 часов.
Стоимость JBL JR 460NC составит 79,95 долларов США.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

theverge theverge

Ссылки по теме:

Обзор компактного саундбара Harman Kardon Citation MultiBeam 700 и сабвуфера Citation Sub S Обзор компактного саундбара Harman Kardon Citation MultiBeam 700 и сабвуфера Citation Sub S

Как HARMAN борется с подделками продукции JBL и почему это важно Как HARMAN борется с подделками продукции JBL и почему это важно

Harman Kardon представила нового глобального амбассадора — музыканта и композитора Даниила Трифонова Harman Kardon представила нового глобального амбассадора — музыканта и композитора Даниила Трифонова