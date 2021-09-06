







































Компания JBL на презентации HARMAN ExPLORE 2021 представила обновлённую линейку своих популярных продуктов. Среди них — колонка JBL Flip, акустика для вечеринок Partybox и различные наушники.Новая колонка повторяет дизайн Flip 5, но все изменения скрыты внутри. Flip 6 обзавелась полноценной защитой от пыли и воды по стандарту IP67, в то время как предыдущая модель могла предложить лишь IPX7. Время автономной работы осталось без изменений и составляет около 12 часов. Версию Bluetooth повысили с 4.2 до 5.1. Новинка будет доступна с декабря месяца по цене 129,95 долларов США.Помимо портативной колонки Flip 6 компания JBL представила акустику Partybox 110 и 710. Они предназначены для вечеринок в помещениях и на открытом воздухе. Новинки защищены от влаги по стандарту IPX4 и не боятся брызг от дождя. За звук в старшей модели Partybox 710 отвечают две пары динамиков на 203 мм и 70 мм, общей мощностью 800 Вт. В младшей модели установленно два динамика 155 мм два 55-милиметровых общей мощностью 160 Вт. Колонки оборудованы входами TRS для подключения инструментов и микрофонов. Partybox 710 работает от сети, а в Partybox 110 установлен аккумулятор обеспечивающий до 12 часов автономной работы. Новинки будут продаваться по цене 399,95 и 799,95 долларов США.Помимо колонок, компания JBL представила беспроводную гарнитуру для геймеров Quantum 350. Новинка оснащена 40 мм динамиками, заявлено время автономной работы до 22 часов. Наушники совместимы с ПК, Mac, а также поддерживают консоли Xbox, PS и Nintendo.Стоимость JBL Quantum 350 Wireless составит 99,95 долларов США.— TWS-наушники для любителей активного образа жизни. Новинка оборудована 6,8 мм динамиками и системой активного шумоподавления. Есть поддержка Bluetooth 5.0, заявлена сертификация IP68 — защита от влаги и пота, а время автономной работы до 10 часов.Стоимость JBL Reflect Flow Pro составит 179,95 долларов США.— наушники с активным шумоподавлением с динамиками на 10 мм и 5,8 мм соответственно. Есть поддержка Bluetooth 5.0, заявлена сертификация IPX4, а время автономной работы до 10 часов.Стоимость Tune 230NC и Tune 130NC составит 99,95 $ США за каждую модель.— наушники для любителей активного образа жизни. Новинка оснащена специальным креплением TwistLock для комфортной и стабильной посадки во время бега. Заявлена сертификация IP68 — защита от влаги и пота, а время автономной работы до 10 часов.Стоимость JBL Endurance Race составит 79,95 долларов США.— накладные наушники с шумоподавлением разработанные специально для детей. Новинка изготовлена с использованием безопасных материалов для чувствительной кожи ребёнка. Громкость 32 мм динамиков ограничена 85 дБ, а время автономной работы составляет до 20 часов.Стоимость JBL JR 460NC составит 79,95 долларов США.