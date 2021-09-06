SSD

Криптовалюта Chia обесценилась с весны почти на 90%. На неё возлагались большие надежды, но она не оправдала себя.

Chia позиционировалась как одна из самых экологичных криптовалют. Для её добычи не нужно покупать мощные видеокарты, строить жаркие фермы и сжигать киловатты энергии, достаточно приобрести накопитель приличной ёмкости (чем больше, тем лучше), установить его в любой компьютер, и можно начинать богатеть.

Этой весной котировки Chia доходили до 1685 долларов за монету, а сейчас снизились до 256 долларов, и наблюдается тенденция к дальнейшему падению курса, поддерживаемая разочарованием майнеров.

Майнеры не особо верят в перспективы Chia, поэтому массово распродают накопители HDD и SDD по дешёвке, полагая, что они больше им не пригодятся. В первом полугодии накопители большого объёма подорожали в несколько раз, а сейчас продаются на вторичном рынке даже дешевле, чем до подорожания.

Как и в случае с видеокартами, приобретать накопители после продолжительного майнинга очень рискованно. Особенно твёрдотельные, срок жизни которых ограничен и сильно зависит от циклов перезаписи. При обычном использовании SSD может прожить не меньше десяти лет, а в компьютере, который используется для майнинга, срок его жизни сокращается до нескольких месяцев.

Цены на носители информации пока упали лишь в Китае и только на вторичном рынке, однако история показывает, что изменение ценообразования может затронуть все другие страны и магазины, торгующие новым товаром.


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Источник:

VNExpress VNExpress

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