В Android найдена странная пасхалка. Увидят ее только самые внимательные

Артем
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Секретное послание добавлено разработчиками в последнюю бету Android 14. Обнаружить ее можно только в меню настроек.

Речь идет об изображении, которое присваивается каждому номерному апдейту. Если перейти в «Настройки» → «О телефоне» → «Версия Android» и тапнуть на ней несколько раз, появится пасхалка. У каждой версии она разная, например в Android 8 — печенье Oreo, в тринадцатой версии — циферблат и так далее. Большинство пользователей, знающих эту фишку, уже видели скрытый космический логотип в Android 14. А поскольку возвращаться к просмотру смысла нет, изменения прошли незаметно.

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С выпуском Android 14 QPR3 Beta 1 изображение сменило оформление.

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Космическуая тема сменила круглую форму, на перевернутый треугольник, похожий на латинскую «V», а порядковый номер исчез. Поскольку все мажорные прошивки именуются в алфавитном порядке, следующая буква намекает на скорый выход Android 15.

Список всех названий Android:

  • Android 1.5: Cupcake
  • Android 1.6: Donut
  • Android 2.0: Eclair
  • Android 2.2: Froyo
  • Android 2.3: Gingerbread
  • Android 3.0: Honeycomb
  • Android 4.0: Ice Cream Sandwich
  • Android 4.1: Jelly Bean
  • Android 4.4: KitKat
  • Android 5.0: Lollipop
  • Android 6.0: Marshmallow
  • Android 7.0: Nougat
  • Android 8.0: Oreo
  • Android 9:    Pie
  • Android 10: Quince Tart
  • Android 11: Red Velvet Cake
  • Android 12: Snow Cone
  • Android 13: Tiramisu
  • Android 14: Upside Down Cake 
  • Android 15: V

Есть вероятность, что разработчики намекают на схожесть между текущей операционной системой и будущей, а ждать кардинальных изменений не стоит.

Пока нет ни слова о дате выхода Android 15, но исторически сложилось так, что она появится где-то в феврале или марте.
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Источник:
9to5Google
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Комментарии

tellurian
+2681
tellurian
В предпоследнем обновлении ютуба теперь не дает использовать приложение, пока не обновишь его ;(
Раньше такого не было.
час назад в 17:35
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