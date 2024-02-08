В Android найдена странная пасхалка. Увидят ее только самые внимательные

Секретное послание добавлено разработчиками в последнюю бету Android 14. Обнаружить ее можно только в меню настроек.
Речь идет об изображении, которое присваивается каждому номерному апдейту. Если перейти в «Настройки» → «О телефоне» → «Версия Android» и тапнуть на ней несколько раз, появится пасхалка. У каждой версии она разная, например в Android 8 — печенье Oreo, в тринадцатой версии — циферблат и так далее. Большинство пользователей, знающих эту фишку, уже видели скрытый космический логотип в Android 14. А поскольку возвращаться к просмотру смысла нет, изменения прошли незаметно.
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С выпуском Android 14 QPR3 Beta 1 изображение сменило оформление.
Космическуая тема сменила круглую форму, на перевернутый треугольник, похожий на латинскую «V», а порядковый номер исчез. Поскольку все мажорные прошивки именуются в алфавитном порядке, следующая буква намекает на скорый выход Android 15.
Список всех названий Android:
- Android 1.5: Cupcake
- Android 1.6: Donut
- Android 2.0: Eclair
- Android 2.2: Froyo
- Android 2.3: Gingerbread
- Android 3.0: Honeycomb
- Android 4.0: Ice Cream Sandwich
- Android 4.1: Jelly Bean
- Android 4.4: KitKat
- Android 5.0: Lollipop
- Android 6.0: Marshmallow
- Android 7.0: Nougat
- Android 8.0: Oreo
- Android 9: Pie
- Android 10: Quince Tart
- Android 11: Red Velvet Cake
- Android 12: Snow Cone
- Android 13: Tiramisu
- Android 14: Upside Down Cake
- Android 15: V
Есть вероятность, что разработчики намекают на схожесть между текущей операционной системой и будущей, а ждать кардинальных изменений не стоит.
Пока нет ни слова о дате выхода Android 15, но исторически сложилось так, что она появится где-то в феврале или марте.