В Android найдена странная пасхалка. Увидят ее только самые внимательные

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Android 1.5: C upcake

upcake Android 1.6: D onut

onut Android 2.0: E clair

clair Android 2.2: F royo

royo Android 2.3: G ingerbread

ingerbread Android 3.0: H oneycomb

oneycomb Android 4.0: I ce Cream Sandwich

ce Cream Sandwich Android 4.1: J elly Bean

elly Bean Android 4.4: K itKat

itKat Android 5.0: L ollipop

ollipop Android 6.0: M arshmallow

arshmallow Android 7.0: N ougat

ougat Android 8.0: O reo

reo Android 9: P ie

ie Android 10: Q uince Tart

uince Tart Android 11: R ed Velvet Cake

ed Velvet Cake Android 12: S now Cone

now Cone Android 13: T iramisu

iramisu Android 14: U pside Down Cake

pside Down Cake Android 15: V

Секретное послание добавлено разработчиками в последнюю бету Android 14. Обнаружить ее можно только в меню настроек.Речь идет об изображении, которое присваивается каждому номерному апдейту. Если перейти ви тапнуть на ней несколько раз, появится пасхалка. У каждой версии она разная, например в Android 8 — печенье Oreo, в тринадцатой версии — циферблат и так далее. Большинство пользователей, знающих эту фишку, уже видели скрытый космический логотип в Android 14. А поскольку возвращаться к просмотру смысла нет, изменения прошли незаметно.С выпуском Android 14 QPR3 Beta 1 изображение сменило оформление.Космическуая тема сменила круглую форму, на перевернутый треугольник, похожий на латинскую «V», а порядковый номер исчез. Поскольку все мажорные прошивки именуются в алфавитном порядке, следующая буква намекает на скорый выход Android 15.Список всех названий Android:Есть вероятность, что разработчики намекают на схожесть между текущей операционной системой и будущей, а ждать кардинальных изменений не стоит.Пока нет ни слова о дате выхода Android 15, но исторически сложилось так, что она появится где-то в феврале или марте.