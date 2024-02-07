Вышли вторые публичные бета-версии iOS 17.4, iPadOS 17.4 и macOS Sonoma 14.4

Александр


Компания Apple выпустила публично доступные сборки iOS 17.4 beta 2, PadOS 17.4 beta 2 и macOS Sonoma 14.4 beta. Их могут установить все пользователи, участвующие в программе бета-теста, аккаунт разработчика и специальные профили на устройстве не требуются.

iOS 17.4 и PadOS 17.4 будут содержать нововведения, которые компания Apple обязана добавить по требованию Евросоюза. В частности, появится опция выбора браузера по умолчанию, браузеры лишатся обязательной привязки к движку WebKit, чип NFC будет задействован не только для Apple Pay, но и для сторонних сервисов, а приложения можно будет устанавливать из сторонних магазинов.

В macOS Sonoma 14.4 тестируется не так много нововведений. Пока замечены лишь новые эмодзи.
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Комментарии

Esthet
+1824
Esthet
Читал в телеге что наши уже вроде начали делать свой магазин nashstore, типа меняешь страну в телефоне на страну ес и должно вроде как заработать, а как будет на самом деле хз, будем надеяться на лучшее
47 минут назад
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