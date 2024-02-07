Apple переизобрела Midjourney: представлена новая нейросеть для редактирования изображений

Фархад
Apple

Разработчики Apple запустили новую модель искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, которая способна редактировать изображения на основе текстовых запросов пользователей.

Нейросеть получила название «MGIE», что означает MLLM-Guided Image Editing. Она использует мультимодальные модели большого языка (MLLM) для интерпретации пользовательских запросов и выполнения манипуляций на уровне пикселей.

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Модель способна редактировать различные аспекты изображений, включая яркость, контрастность или резкость. Также можно применять художественные эффекты и фильтры к картинкам. Локальное редактирование позволяет изменять форму, размер, цвет или текстуру определенных объектов изображения. Само собой, можно кадрировать, изменять размер, поворачивать и даже изменять фон.

MGIE

Судя по всему, iOS 18 действительно предложит огромное количество нейросетевых функций. Ну а протестировать нейросеть MGIE можно уже сейчас — она доступна на GitHub.
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Источник:
MacRumors
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