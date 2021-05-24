Похоже у нас есть новый рекордсмен в бенчмарке AnTuTu. Смартфон RedMagic 6R набрал 845 210 баллов — это больше, чем у какого-либо другого устройства на базе Android. До его появления в AnTuTu лидировал iQOO 7 с результатом 821 324 балла.
Судя по системной информации, в RedMagic 6R установлен экран диагональю 6,67 дюйма с разрешением 2400×1080 пикселей, процессор Snapdragon 888, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5, 512-гигабайтный накопитель формата UFS 3.1 и аккумулятор ёмкостью 4100 мАч с 55-ваттной зарядкой через порт USB Type-C. Также известно, что в смартфоне используется 16-мегапиксельная фронтальная камера и основная камера с четырьмя модулями, главный из которых делает снимки с разрешением 64 Мп.
RedMagic 6R работает под управлением Android 11 и поддерживает связь в сетях пятого поколения. Этот смартфон будет представлен в Китае 27 мая, тогда же будет раскрыто, по какой цене он появится в продаже и когда его можно будет купить.
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