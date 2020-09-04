Vivo опубликовала видеоролик на Weibo, в котором демонстрируется необычный смартфон, изменяющий цвет задней крышки с помощью нажатия на кнопку. По словам производителя, для достижения этого необычного эффекта используется электрохромное стекло.



Аналогичную технологию применила OnePlus в концепте смартфона Concept One, чтобы скрывать основную камеру на задней панели. Это устройство показали на CES 2020, в его конструкции электрический сигнал затемнял стекло, покрывающее модуль камеры. Vivo пошла дальше, используя эту возможность для изменения цвета задней стеклянной панели смартфона.

Несколько лет назад всех удивила Huawei, представив смартфон P20 Pro с градиентной отделкой, который притягивал взгляды. Идея Vivo выглядит еще привлекательнее, несмотря всего на два цвета.

Стоит отметить, что пока это всего лишь прототип, который может не добраться в конечном итоге до потребительского рынка. Тем не менее такая возможность выглядит довольно привлекательно с точки зрения необычных дизайнерских решений.


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Источник:

The Verge The Verge

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