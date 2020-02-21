



Компания Vivo планировала выпустить собственную платформу для своих смартфонов. Она называется FuntouchOS 10, а в её основе лежит Android 10. Vivo в своём профиле в соцсети Weibo рассказала о судьбе этой ОС, релиз публичной бета-версии которой был запланирован на февраль.



Выпуск FuntouchOS 10, по словам Vivo, будет отложен из-за того, что разработчики не успевают завершить её к намеченному сроку. Vivo напрямую винит распространение коронавируса в Китае — из-за него новогодние праздники были продлены, поэтому многие жители страны не могут вернуться на рабочие места.



В настоящее время у Vivo готова бета-версия FuntouchOS 10, которая проходит внутреннее тестирование. Компания планирует к марту завершить разработку публичной бета-версии этой операционной системы и выпустить её для смартфонов NEX 3, NEX 3 5G, NEX S, NEX Dual Display, X27 и X27 Pro.



Известно, что FuntouchOS 10 содержит все основные возможности Android 10, но в ней также есть модификации, созданные инженерами Vivo специально для смартфонов этой компании. Среди них — новые иконки, анимация, живые обои, улучшенные жесты, тёмная тема оформления интерфейса, управление защитой личных данных и поддержка подсвечивания краёв экрана.







