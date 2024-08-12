В Fortnite добавили героев Marvel

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На этой неделе выйдет крупное обновление Fortnite — Chapter 5 Season 4. Оно создано в сотрудничестве с Marvel, а ключевую роль в нём сыграет Доктор Дум.16 августа завершится сезон, получивший название Wrecked Fortnite. Он довольно разнообразный: выполнен в духе «Безумного Макса» и позволяет устраивать бои на автомобилях; в нём были герои греческой мифологии, персонажи Пиратов карибского моря и «Гриффинов», а также восстанавливающая здоровье Nuke Cola из игры Fallout.Как обычно, со стартом нового сезона обнулятся рейтинги игроков в «Королевской битве», «Нулевой высоте» и некоторых других режимах, а для получения дополнительных наград (например, скинов) придётся покупать новый боевой пропуск. В тот же день стартует свежий сезон Absolute Doom, информации о котором пока не очень много. Разработчики опубликовали тизерный ролик, который намекает на обновление локаций, а также появление новых видов оружия и защиты. Перед стартом нового сезона серверы игры уйдут в офлайн на несколькко часов, в течение которых игра будет недоступна.