Fortnite может вернуться в «Play Маркет» и App Store

Компания Epic Games одержала победу над Google в Верховном суде США. Суд рассматривал иск, в котором оспаривалось удаление Fortnite из «Play Маркета» и навязывание биллинга этого магазина пользователям игры.
Иск был подан ещё в 2020 году, причём Epic Games проиграла аналогичное разбирательство с Apple в позапрошлом году. На этот раз решение выносил не судья единолично, а присяжные, поэтому они опирались не столько на формальные основания и закон, сколько на своё понимание справедливости.
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Присяжные пришли к выводу, что Google пытается монополизировать рынок дистрибуции игр и приложений на Android-устройствах и вынуждает пользователей оплачивать покупки через свою платёжную систему, забирая у разработчиков 15% или 30% от каждой операции. При этом компания подавляет инициативу сторонних разработчиков по внедрению конкурирующих способов оплаты, которые оказались бы более выгодными для пользователей из-за гораздо меньших комиссионных отчислений.
Игра Fortnite была удалена из App Store и «Play Маркета» в 2020 году после того как Epic Games встроила в неё возможность оплачивать покупки напрямую со скидкой от обычных цен. Apple и Google сочли это нарушением правил своих магазинов, хотя некоторым компаниям позволено продавать контент таким образом (в основном это сервисы, предоставляющие подписку на медиаконтент — фильмы, музыку, книги и т. п.)
Google собирается оспорить решение суда. Если оно устоит при апелляции, компании придётся вернуть Fortnite в «Play Маркет» и позволить игрокам в Fortnite оплачивать покупки напрямую в обход биллинга магазина. Кроме того, у Epic Games может появиться шанс на возвращение Fortnite в App Store, ведь доводы присяжных могут лечь в основу дальнейших судебных разбирательств с Apple.
У обладателей устройств с Android по-прежнему есть возможность полноценно играть в Fortnite, ведь игру можно установить через приложение Epic Games Store, выложенное на сайте Epic Games. В случае с iPhone и iPad играть приходится в браузере или потоковых сервисах (например, Xbox Cloud Gaming), но качество графики в них ниже, а лаги критичнее.
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