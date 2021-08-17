В версии браузера Google Chrome Canary для Android обновился дизайн режима Incognito. Возможно, это связано с иском к Google из-за его описания. Об этом сообщает 9to5google. 

Обновление кардинально не меняет интерфейс режима. Он просто получил шрифты другого размера, кроме того, изменено его описание.



Старое описание режима инкогнито / новое описание 

Теперь вместо перечисления данных, которые Chrome не сохраняет, и того, кто может видеть ваши действия, Google четко разъясняет, что представляет собой режим инкогнито Также в нем удален переключатель для блокировки сторонних файлов cookie. 

Есть вероятность, что более понятное описание режима Google создала после получения коллективного иска, составленного в США. В нем компанию обвиняют, что в режиме инкогнито сайты, в том числе Google, все равно собирают личную информацию о пользователях. Из-за этого с компании требуют взыскать не менее $5 млрд. 

Инкогнито — режим браузеров, временно дающий «новое» устройство без истории просмотра. История инкогнито-окна стирается, как только его закроют.


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Источник:

9to5google 9to5google

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