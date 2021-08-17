

В версии браузера Google Chrome Canary для Android обновился дизайн режима Incognito. Возможно, это связано с иском к Google из-за его описания. Об этом сообщает 9to5google.



Обновление кардинально не меняет интерфейс режима. Он просто получил шрифты другого размера, кроме того, изменено его описание.





Теперь вместо перечисления данных, которые Chrome не сохраняет, и того, кто может видеть ваши действия, Google четко разъясняет, что представляет собой режим инкогнито Также в нем удален переключатель для блокировки сторонних файлов cookie.Есть вероятность, что более понятное описание режима Google создала после получения коллективного иска, составленного в США. В нем компанию обвиняют, что в режиме инкогнито сайты, в том числе Google, все равно собирают личную информацию о пользователях. Из-за этого с компании требуют взыскать не менее $5 млрд.Инкогнито — режим браузеров, временно дающий «новое» устройство без истории просмотра. История инкогнито-окна стирается, как только его закроют.