В свежей бета-версии Android 12 обнаружено неожиданное нововведение. Операционной системой можно управлять с помощью мимики.
Эта возможность появляется после установки тестовой версии приложения Android Accessibility Suite 12.0.0, которой пока нет в Play Маркете. На выбор шесть вариантов мимики (открытый рот, улыбка, поднятые брови, взгляд влево, взгляд вправо, взгляд вверх). На каждый из них можно запрограммировать определённое действие, например, запуск того или иного приложения, переход к настройкам, проматывание страницы, перелистывание фотографий и тому подобное.
Пользователь может настроить чувствительность восприятия мимики, чтобы избежать случайного срабатывания действий. В приложении указана, что активация такого режима работы может увеличить потребление энергии.
Это нововведение в первую очередь рассчитано на людей с ограниченными физическими возможностями, которым трудно управлять смартфоном с помощью пальцев. Конечно, ничто не мешает настроить распознавание мимики и тем, у кого не возникает проблем с обычным управлением — например, чтобы удивить друзей или чтобы не отвлекаться на смартфон во время вождения.
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