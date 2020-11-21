





После выхода компьютеров Mac с M1 руководители Apple дали интервью ряду изданий, а сегодня сайт Ars Technica опубликовал еще одно с главой отдела программного обеспечения Крейгом Федериги, руководителем отдела аппаратных технологий Джонни Сроуджи и вице-президентом по маркетингу Грегом Джосвиаком.Большая часть интервью посвящена темам, которые ранее уже неоднократно затрагивались, но есть интересный момент от Крейга Федериги о Microsoft и Windows на компьютерах Mac с процессором M1. Прямо сейчас новинки не поддерживают возможность установки операционной системы MS, на них даже отсутствует функция Boot Camp.Федериги говорит, что Windows на компьютерах Mac с M1 зависит от Microsoft, они должны решить, лицензировать ли свою операционку для Arm пользователям Mac. По его словам, технологии Apple позволяют запускать эту версию Windows.Глава отдела программного обеспечения Apple также предположил, что облачная Windows может стать возможным решением в будущем. Федериги отметил CrossOver, который может запускать приложения Windows x86 на компьютерах Mac на процессорах M1 с помощью Rosetta 2.Федериги, Джосвиак и Сроуджи также обсудили разработку чипов Apple, проектирование, производительность, архитектуру, унифицированную память, запуск приложений iOS и многое другое.