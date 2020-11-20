





С запуском iOS 14 в сентябре владельцы iPhone получили возможность установки виджетов и сторонних иконок. Вскоре после этого появилось несколько приложений, позволяющих персонализировать свой домашний экран без особых усилий. Новое исследование Sensor Tower показывает, что почти 15% пользователей из США устанавливали хотя бы одну такую программу.В отчете отслеживалось количество загрузок пяти самых популярных приложений для настройки виджетов: Widgetsmith, Color Widgets, Photo Widget: Simple, WidgetBox и Photo Widget. Было обнаружено, что их скачали из американского App Store 13 миллионов раз.Количество установок достигло пика в течение недели 21 сентября, достигнув 3,9 миллиона загрузок. (iOS 14 вышла 15 сентября) В совокупности эти пять приложений на сегодня установили примерно 45 миллионов раз по всему миру.Что касается приложений для замены значков, в пятерку лучших входят: rass, App Icons, Icon Changer+, ScreenKit и Icon Themer. В совокупности их загрузки достигли 1,8 миллиона установок.Отмечается, что пользователи iPhone сохраняли интерес к приложениям для кастомизации на высоком уровне в течение последних двух месяцев. Ожидается, что показатель сохранится или даже вырастет на фоне новостей о снижении задержки запуска программ с помощью сторонних ярлыков.