Apple обновила свою программу для перехода с операционной системы Microsoft на Mac — Windows Migration Assistant. Появилась поддержка macOS Big Sur.

Windows Migration Assistant

Версия утилиты под номером 2.3.0.0 позволяет пользователям перенести свои данные с Windows-ПК на последнюю версию операционной системы от Apple. Программа передаёт контакты, календари, учетные записи и многое другое в соответствующие разделы macOS.

Напомним, macOS Big Sur вышла 12 ноября. Новая версия операционки получила значительные изменения дизайна интерфейса, а также был добавлен аналог пункта управления из iOS. Браузер Safari стал работать быстрее и экономичнее по отношению к системным ресурсам. Apple также обновила приложения «Фото», «Карты» и «Сообщения».


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