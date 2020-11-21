Apple обновила свою программу для перехода с операционной системы Microsoft на Mac — Windows Migration Assistant. Появилась поддержка macOS Big Sur.
Версия утилиты под номером 2.3.0.0 позволяет пользователям перенести свои данные с Windows-ПК на последнюю версию операционной системы от Apple. Программа передаёт контакты, календари, учетные записи и многое другое в соответствующие разделы macOS.
Напомним, macOS Big Sur вышла 12 ноября. Новая версия операционки получила значительные изменения дизайна интерфейса, а также был добавлен аналог пункта управления из iOS. Браузер Safari стал работать быстрее и экономичнее по отношению к системным ресурсам. Apple также обновила приложения «Фото», «Карты» и «Сообщения».
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Версия утилиты под номером 2.3.0.0 позволяет пользователям перенести свои данные с Windows-ПК на последнюю версию операционной системы от Apple. Программа передаёт контакты, календари, учетные записи и многое другое в соответствующие разделы macOS.
Напомним, macOS Big Sur вышла 12 ноября. Новая версия операционки получила значительные изменения дизайна интерфейса, а также был добавлен аналог пункта управления из iOS. Браузер Safari стал работать быстрее и экономичнее по отношению к системным ресурсам. Apple также обновила приложения «Фото», «Карты» и «Сообщения».
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У меня появилась возможность переводить сайты, в Настройках выставлен регион Россия.
На iPadOS аналогично