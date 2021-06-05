В iOS 15 и в iPadOS 15 будут переосмыслены уведомления. Apple предусмотрит несколько режимов активности пользователя, в зависимости от которых они будут отображаться. Об этом сообщает Bloomberg. 

В операционных системах появится опция статуса. Она будет отображать состояние пользователя — за рулем он, работает, спит или просто не хочет, чтобы его беспокоили. В зависимости от статуса пользователю будут показаны определенные уведомления и предупреждения, тогда как другие будут отключены до тех пор, пока юзер не установит другой статус, позволяющий их использовать.

В iOS 12 был радикально обновлен режим «Не беспокоить». Он  ограничивает отображение уведомлений пользователю. Новая функция статусов сделает режимы более гибкими и позволит системе лучше подстроиться под пользователя. 

iOS 15 и в iPadOS 15 покажут на презентации Apple WWDC 2021 7 июня. Ранее сообщалось, что компания анонсирует крупные обновления приложений Safari, Health, Maps и iMessage. 


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

Bloomberg Bloomberg

Ссылки по теме:

Обзор Apple AirTag: метка для поиска предметов и стильный аксессуар Обзор Apple AirTag: метка для поиска предметов и стильный аксессуар

Обзор iMac на M1: лучшая новинка Apple в 2021 году, даже не спорьте Обзор iMac на M1: лучшая новинка Apple в 2021 году, даже не спорьте

Обзор iPad Pro (2021): если вы ждали в этом году самый лучший планшет, то он уже вышел Обзор iPad Pro (2021): если вы ждали в этом году самый лучший планшет, то он уже вышел