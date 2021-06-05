В iOS 15 и в iPadOS 15 будут переосмыслены уведомления. Apple предусмотрит несколько режимов активности пользователя, в зависимости от которых они будут отображаться. Об этом сообщает Bloomberg.В операционных системах появится опция статуса. Она будет отображать состояние пользователя — за рулем он, работает, спит или просто не хочет, чтобы его беспокоили. В зависимости от статуса пользователю будут показаны определенные уведомления и предупреждения, тогда как другие будут отключены до тех пор, пока юзер не установит другой статус, позволяющий их использовать.В iOS 12 был радикально обновлен режим «Не беспокоить». Он ограничивает отображение уведомлений пользователю. Новая функция статусов сделает режимы более гибкими и позволит системе лучше подстроиться под пользователя.iOS 15 и в iPadOS 15 покажут на презентации Apple WWDC 2021 7 июня. Ранее сообщалось, что компания анонсирует крупные обновления приложений Safari, Health, Maps и iMessage.