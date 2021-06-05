В iOS 15 и в iPadOS 15 будут переосмыслены уведомления. Apple предусмотрит несколько режимов активности пользователя, в зависимости от которых они будут отображаться. Об этом сообщает Bloomberg.
В операционных системах появится опция статуса. Она будет отображать состояние пользователя — за рулем он, работает, спит или просто не хочет, чтобы его беспокоили. В зависимости от статуса пользователю будут показаны определенные уведомления и предупреждения, тогда как другие будут отключены до тех пор, пока юзер не установит другой статус, позволяющий их использовать.
В iOS 12 был радикально обновлен режим «Не беспокоить». Он ограничивает отображение уведомлений пользователю. Новая функция статусов сделает режимы более гибкими и позволит системе лучше подстроиться под пользователя.
iOS 15 и в iPadOS 15 покажут на презентации Apple WWDC 2021 7 июня. Ранее сообщалось, что компания анонсирует крупные обновления приложений Safari, Health, Maps и iMessage.
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Ещё один Кузнецов шоле? Это режим ещё при Джобсе существовал 🤦🏻♂️